Los posibles sustitutos de David Silva en la Real Sociedad

A falta de confirmación oficial el jugador canario se perdería gran parte de la temporada por una lesión en la rodilla Isco es uno de los nombres que maneja Olabe como posibles recambios al mediapunta de la Real Sociedad

El último revés para la Real Sociedad es David Silva, el mediapunta canario sufrió una grave lesión e hizo saltas todas las alarmas en el equipo txuri-urdin. A falta de confirmación oficial, Silva se perderá una gran parte de la temporada, por lo que la dirección del club ha sondeado posibles opciones de recambio para el '21'.

Incluso, desde el club se muestran poco esperanzados, ya que habrá que ver si puede volver a jugar, teniendo en cuenta su edad y el contrato que tiene en el club donostiarra, hasta junio de 2024.

Según las últimas informaciones, Isco sería uno de los nombres puestos encima de la mesa para sustituir al centrocampista canario. El futbolista malagueño llegaría libre tras rescindir contrato el pasado mes de enero con el Sevilla, equipo donde no acabó de sobreponer su talento.

La contratación del exjugador del Real Madrid se decantaría gracias a una fórmula parecida al fichaje del propio Silva. A coste cero y rebaja de las pretensiones económicas, las principales claves para cerrar la operación. Actualmente, Isco que tiene 31 años y ha sido internacional con España es el mejor colocado en esta lista porque, a priori, encajaría en el estilo de juego que desarrolla Imanol Alguacil.

En las últimas horas, Isco concedió una entrevista a Marca donde expresó el deseo de firmar por un equipo que compita y la Real, ahora mismo, jugará la próxima edición de la Champions League. " Quiero un equipo con un proyecto competitivo y que intente jugar bien al fútbol. Nunca le voy a dar prioridad al dinero, si no, no me hubiese ido al Sevilla. Tengo y tuve muchas ofertas de Catar y Arabia, con grandes cantidades, pero yo quiero jugar, competir y divertirme”.

Por el momento, el talentoso mediapunta es una de las numerosas opciones que maneja Olabe para el recambio de David Silva. Pese al aumento de minutos de la cantera y de jugadores como Navarro o Turrientes, la dirección deportiva cree conveniente traer un refuerzo de garantías. El último nombre en salir a la palestra es el de Daichi Kamada.

El jugador nipón llegaría libre tras acabar contrato con el Eintracht de Frankfurt, equipo con el que salió campeón de la Europa League hace dos temporadas. Centrocampista de calidad y a coste cero, pero el único problema es que ocupa ficha de extracomunitario. Hasta ahora, se contempla como opción, pero queda un mes para que empiece el campeonato y la búsqueda del sustituto no termina aquí.