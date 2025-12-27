Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad, se define como una persona "muy ambiciosa"

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se define como una persona "muy ambiciosa" y convencida de sus posibilidades en una entrevista a los medios oficiales del club donostiarra este viernes.

El técnico italoestadounidense explicó su trayectoria personal y profesional antes de iniciar los entrenamientos, el próximo lunes a puertas abiertas, al frente del primer equipo.

Matarazzo relató el origen de su nombre y su identidad cultural, marcada por una familia italiana emigrada a Estados Unidos, donde creció antes de trasladarse a Alemania para desarrollar su carrera como entrenador.

Licenciado en Matemáticas, el nuevo técnico del equipo txuri urdin subrayó la utilidad del análisis y de los datos en el fútbol, aunque advirtió sobre algunos de sus límites: "Sé trabajar con datos y hacer un buen análisis, pero no se puede dividir al espíritu humano en datos", y el fútbol es un deporte que "siempre trata de personas".

Matarazzo también se refirió a su ámbito personal y a la importancia que concede a la familia y al cuidado de la salud. Fuera del fútbol dedica su tiempo a su entorno más cercano, practica deporte de manera habitual y reserva espacio para la lectura y los viajes, actividades que considera parte de su "equilibrio personal".

Destacó, igualmente, la influencia de sus padres en su ética de trabajo, una enseñanza que vincula a sus orígenes familiares. Procedente de una familia de agricultores, recordó que en ese contexto "no se puede ser perezoso", y también que "el esfuerzo, el compromiso y la constancia" marcaron su forma de entender la vida y la profesión.

En ese sentido, evocó su llegada a Alemania sin conocer el idioma y su posterior progresión hasta convertirse en entrenador de la Bundesliga, un recorrido que utiliza como ejemplo de su manera de afrontar los retos. "Las personas que se ponen límites no creen en ellas", afirmó, convencido de que invertir todo el esfuerzo en un objetivo aumenta las opciones de alcanzarlo.

El técnico inicia ahora su etapa al frente de la Real Sociedad, un equipo en crisis deportiva y con jugadores que aún pueden dar mucho más, tal y como señaló en la rueda de prensa de su presentación el lunes en Anoeta.

El reto que afronta ahora es mayúsculo, fuera de Alemania en un entorno nuevo y desconocido para él, pero con ganas de demostrar que es un técnico polivalente y preparado para alzar el vuelo de un proyecto en horas bajas.