Oyarzabal regresa a una convocatoria más de nueve meses después

El delantero de la Real Sociedad puede reaparecer después de su grave lesión de ligamento cruzado Mikel Oyarzabal se quedó sin Mundial en un proceso de recuperación largo y complicado

El año 2022 baja el telón futbolístico este sábado en el Reale Arena con el encuentro que enfrenta a la Real Sociedad y a Osasuna, que tendrá el aliciente del regreso de Mikel Oyarzabal a la convocatoria de los guipuzcoanos nueve meses después de su rotura de cruzado.

Será el enfrentamiento de dos equipos que se conocen a la perfección, que viven un momento dulce y cuyas aficiones están hermanadas, lo que ayudará a que el coliseo donostiarra presente un aspecto inmejorable ya que no quedan entradas.

Se despide un año en el Reale Arena con el equipo local defendiendo la tercera plaza que ayer le arrebató el Atlético de Madrid con su triunfo ante el Elche.

El empate entre Betis y Athletic, dos de sus perseguidores, ofrece además la posibilidad a la escuadra txuriurdin de ampliar, si gana, su ventaja a cuatro puntos respecto a ambos y, de paso, alejar al equipo navarro, que llega a San Sebastián a solo tres de su rival.

La mejor noticia que ha dejado el parón ha sido el regreso tanto de Aihen Muñoz como de Mikel Oyarzabal. Ambos han entrado en la convocatoria para el partido, lo que supondrá el regreso del capitán desde que se rompiera el cruzado el pasado mes de marzo. Es sin duda el gran fichaje de la Real en este mercado invernal.

No obstante, y pese a que Aihen, Oyarzabal y Cho han comenzado a reintegrarse a la disciplina del grupo, lo cierto es que Imanol Alguacil no podrá contar mañana con los lesionados Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea, Carlos Fernández, Álex Sola y Sadiq Umar. Y pierde además otra pieza importante como es Mikel Merino, que no podrá jugar por sanción ante su exequipo.

Para cubrir estas ausencias, Alguacil ha convocado a los jugadores del filial Jon Karrikaburu, Ander Martín, Pablo Marín y el portero Unai Marrero.

Pese a que la Real suma trece encuentros consecutivos entre Liga y Copa sin perder ante Osasuna -ha logrado ocho triunfos y cinco empates-, derrotar al equipo de Jagoba Arrasate no será nada sencillo. La pasada campaña lo hizo en el Reale Arena gracias a un solitario gol de Aritz Elustondo en un partido muy sufrido.

Hay pocos secretos entre ambos conjuntos, que se han medido en numerosos amistosos en los últimos años y que cuentan con dos técnicos formados en Zubieta que se conocen a la perfección.

El Club Atlético Osasuna disputará el primer y complicado choque tras el parón por el mundial de Catar con las pilas cargadas y con la esperanza de romper el maleficio de no vencer en San Sebastián desde hace 17 años.

La ilusión y las ganas de continuar firmando una buena temporada están en la mente de cada uno de los jugadores que dirige Jagoba Arrasate. La proximidad del desplazamiento, el gran momento de los navarros y la marcha de Roberto Torres anunciada ayer marcarán esta cita.

El entrenador de Osasuna ha indicado que su equipo “está teniendo más balón, más protagonismo y no nos ha ido mal. Mañana, una de las maneras para que la Real no sea dominante es quitarle el balón”.

Los de Tajonar cuentan con todos sus efectivos para tratar de meter mano a una Real que no especulará al jugar delante de su afición. La baja de Nacho Vidal por lesión será cubierta por Rubén Peña, por lo que este movimiento no trastoca los planes de su técnico.

Arrasate ha explicado que su rival posee “muchos registros” para hacerles daño: “Juega bien al fútbol y tiene buen ataque posicional, pero también defiende bien hacia adelante, cada vez mejor. La presión tras pérdida, están ganando partidos a balón parado… hay que hacer casi todo bien para ganar”.

Los Moncayola, Torró y compañía deberán mantener la cabeza fría en cada acción para no verse en desventaja ante un rival que atesora piezas de enorme calidad y que destroza a sus oponentes en un abrir y cerrar de ojos.

En la retina de todo el osasunismo está la derrota ante el Barcelona con la que se cerró la primera parte de campeonato cuando tuvieron todo de cara. A pesar de ello, el grado de satisfacción es manifiesto. Acumulan 23 puntos en 14 jornadas.

La jornada de mañana adquirirá una gran carga de simbolismo. Roberto Torres anunció ayer que abandona la entidad de forma inmediata, por lo que, llegado el caso, el mago de Arre podría disfrutar mañana de sus últimos minutos como capitán del club donde ha completado 18 campañas, 10 de ellas con el primer equipo.

Los últimos en incorporarse a la dinámica de Arrasate son Ante Budimir y Abde. Ambos futbolistas llegaron a las semifinales del Mundial y su club decidió darles días libres para que pudiesen recuperarse y disfrutar junto a los suyos de los éxitos logrados. Están listos.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Brais, Silva; Cho, Sorloth y Kubo.

C. A. Osasuna: Aitor Fernández; Rubén Peña, Unai García, David García, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Chimy Ávila, Kike García, Moi Gómez.

Árbitro: Pizarro Gómez (C. Madrileño).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 16.15.