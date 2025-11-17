Oyarzabal, sobre Luis de la Fuente: "Confía muchísimo en mí y yo le tengo mucho aprecio"

Mikel Oyazarzabal reconoció tras cumplir 50 partidos con la selección española absoluta que "no hubiera pensado" llegar a esta cifra el día que debutó, el 29 de mayo de 2016, y se mostró "feliz" por lo logrado tras quedar para la historia como el autor del tanto de la conquista de la Eurocopa 2024.

Se han superado nueve años del estreno de Oyarzabal con la absoluta, en un amistoso en el que España derrotó 3-1 a Bosnia en Sankt Gallen (Suiza). Desde entonces 50 internacionalidades y 21 tantos marcados.

"Me pilló por sorpresa la convocatoria, viajar con la selección hace ya nueve años. Tuve la oportunidad de jugar mi primer partido con Vicente (Del Bosque). Tuve una oportunidad para meter gol que aún tengo en mente, pero fue un día feliz para mí y para mi familia", recordó.

Entre todos los partidos disputados por Oyarzabal con la selección, se queda con uno más especial que el resto, la final de la Eurocopa en Berlín ante Alemania. "Tengo muchos recuerdos, días especiales marcados, pero hay uno por encima del resto por cómo fue todo, de dónde venía yo después de la lesión y por tener la oportunidad de vivirlo con compañeros de mi equipo con los que había compartido mucho", reflexionó.

La dirige Luis de la Fuente, un técnico con el que el delantero tiene una conexión especial. "Confía muchísimo en mí y yo le tengo mucho aprecio. Se lo que me pide en cada momento".

A falta de sellar matemáticamente el pasaporte al Munduial 2026, el martes ante Turquía en La Cartuja, Oyarzabal cruza los dedos para no sufrir una lesión y poder jugar un torneo en el que desean repetir el éxito de la última Eurocopa.