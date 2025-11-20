Oyarzabal, el estudiante del gol que calza un 47 y apunta a Di Stéfano y Butragueño

Hace casi diez años, un chaval de Eibar llamado Mikel Oyarzabal se asomaba al fútbol profesional con cierta timidez y sin dejar de lado sus estudios. Era noviembre de 2015; la Real Sociedad vivía días extraños con David Moyes en el banquillo y el muchacho debutaba ante el Levante. Su primer gol llegó en febrero de 2016, ante el Espanyol, un día en apariencia cualquiera, pero que fue en realidad el inicio de una historia muy especial para Anoeta.

Desde entonces, Oyarzabal no solo ha crecido: se ha convertido en un referente en San Sebastián, dejando su nombre en la historia del club 'txuri-urdin' y de la selección española. Su nombre siempre estará vinculado al de Luis de la Fuente, su gran valedor en La Roja.

El delantero de España, Mikel Oyarzabal, tras conseguir el segundo gol del combinado español durante el encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026 que disputan hoy martes España y Turquía en el estadio de La Cartuja, en Sevilla / Julio Munoz / EFE

Criado en Eibar y formado futbolísticamente en Zubieta, Mikel ha recorrido un largo camino hasta consolidarse como el gran goleador del seleccionador de Haro, a quien conoce desde su paso por la sub-19. Desde entonces ha pasado mucho tiempo; con el gol ante Turquía ya suma 22 con la absoluta, situándose a solo cuatro de una leyenda como Emilio Butragueño.

Máximos goleadores históricos de la selección española David Villa: 59 goles Raúl González: 44 goles Fernando Torres: 38 goles Álvaro Morata: 37 goles David Silva: 35 goles Fernando Hierro: 29 goles Fernando Morientes: 27 goles Emilio Butragueño: 26 goles Alfredo di Stéfano, Sergio Ramos y Ferran Torres: 23 goles Mikel Oyarzabal y Julio Salinas: 22 goles

Sin embargo, el camino de Oyarzabal no ha sido una línea recta, sino más bien una trayectoria con momentos duros. En marzo de 2022 se rompió el cruzado y se quedó sin el sueño del Mundial de Qatar, pese a que Luis Enrique le esperó hasta el último momento. Fueron 293 días apartado, de trabajo silencioso y de reconstrucción física y mental. Y regresó más fuerte.

Líder de la Real Sociedad

Esta temporada, Oyarzabal suma cinco goles y dos asistencias en 12 partidos de Liga con una Real Sociedad que empezó la campaña con dificultades y que no empezó a mejorar hasta que su capitán tiró del equipo. Ese es su sello: aparecer cuando más lo necesitan.

Mikel Oyarzabal, líder de la Real / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la selección también lo han comprobado en escenarios de primer nivel. No llega a 1,80 m, pero calza un 47, un contraste físico que explica parte de su precisión. De ese pie nació, sin ir más lejos, el gol que dio a España la Eurocopa de 2024 ante Inglaterra, el tanto que lo convirtió en héroe nacional. La misma eficacia ha mostrado en la clasificación -ya asegurada- para el Mundial de 2026.

Enchufado con La Roja

Si sus números con la Real son buenos, con La Roja vive un gran momento. Sus últimos nueve partidos con el equipo nacional lo demuestran:

Dos goles contra Países Bajos

Dos asistencias contra Francia

Un gol contra Portugal

Un gol contra Bulgaria

Tres asistencias contra Turquía

Un gol contra Georgia

Un gol contra Bulgaria

Dos goles y una asistencia contra Georgia

Un gol contra Turquía

Luis de la Fuente le ha dado la confianza y él la ha cuidado con goles y grandes actuaciones. La historia del chico de Eibar, una década después de aquel día con Moyes, es la de alguien que convirtió la constancia en virtud y el trabajo en su mejor arma. Mikel Oyarzabal es un futbolista que sigue sumando capítulos importantes en su carrera. Y ahora puede escribir los más relevantes muy pronto.