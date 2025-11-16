Oyarzabal: "Contento con los goles, pero lo importante es que el equipo vaya para arriba"

Mikel Oyazarzabal celebró su partido 50 como internacional absoluto con España marcando un doblete a Georgia y aseguró que está "contento" por su rendimiento goleador con Luis de la Fuente, pero da prioridad al bien del equipo.

Georgia-España Clasificación Mundial 2026 GEO 0 4 ESP Alineaciones Georgia Mamardashvili, Gocholeishvili, Lochosvili, Goglichidze, Mamucharshvili, Mekvabishvili (Kvilitaia, 71'), Tabatadze (Kvernadze, 57'), Kiteishvili, Davitashvili (Abuashvili, 84'), Zivzivadze (Kashia, 46') y Kvratskhelia España Unai Simón, Pedro Porro (Marcos Llorente, 46'), Cubarsí, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Fabián (Fermín, 60'), Merino (Pablo Barrios, 60'), Ferran Torres (Yéremi Pino, 78'), Baena y Oyarzabal (Borja Iglesias, 71')

"Estoy siempre feliz por ayudar con goles al equipo a ganar, que es lo que queríamos. Sabíamos de la importancia del partido, de cumplir con lo nuestro. Disfruto el día a día con la selección y el día que no marque ayudo de otra manera. Lo importante es el equipo, que vaya para arriba y en eso estamos todos", dijo en la zona mixta en Tiflis.

Oyarzabal, como el resto de internacionales españoles, no dieron por hecha la clasificación para el Mundial 2026, pese a que afronta la última jornada ante su rival directo, Turquía, en La Cartuja de Sevilla, con el margen logrado en el 0-6 de la ida.

"Se tiene que torcer mucho las cosa, pero preferimos esperar y asegurarlo en el último momento porque todos los partidos son complicados. Al de hoy se le pone la etiqueta de sencillo pero aquí nadie regala nada. Queremos ganar, seguir con portería a cero, con buenas sensaciones de cara a lo que luego nos viene", manifestó.

Álex Baena insistió en la línea de Oyarzabal sin dar por cerrado el pase al Mundial 2026 pese a no haber encajado ningún gol en toda la fase de clasificación y tener que perder por más de seis goles ante Turquía para ir a la repesca.

"Muy contentos con el partido serio que hemos hecho y hemos logrado la recompensa. Ya pensamos en clasificarnos matemáticamente el martes. Al final todo puede pasar, siempre existe esa posibilidad, pero afrontaremos el partido como siempre. Saldremos a ganar para disfrutar con nuestra afición", afirmó en Teledeporte.

Baena se marchó de Tiflis con la espina de no marcar un tanto en la goleada de España. En la primera parte lo impidió un poste y en la recta final una buena parada del portero georgiano Giorgi Mamardashvili.

"He tenido la del palo y después la última que Mamardashvili me hace una buena parada, pero lo importante es la victoria del equipo. Me habría gustado meter un golito pero nos vamos contentos con la victoria", afirmó.