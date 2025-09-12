Oskarsson deja en jaque al ataque de la Real

La Real Sociedad ha recibido un jarro de agua fría con la confirmación de la lesión de Orri Óskarsson. El delantero islandés, que se retiró con molestias en el duelo copero frente al Real Oviedo, sufre una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. El parte médico difundido por el club no establece plazos concretos para su recuperación, pero todo apunta a que su ausencia será prolongada y condicionará el plan de rotaciones de Imanol Alguacil.

Según las estimaciones médicas, el atacante podría estar alrededor de seis semanas fuera de los terrenos de juego. Esto sitúa su regreso, en el mejor de los escenarios, a mediados de octubre, justo después del parón internacional. El calendario no ayuda: en ese tiempo, la Real se mide a rivales de máximo nivel como Real Madrid, Betis, Mallorca, Barcelona y Rayo Vallecano, partidos clave en la pelea por mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Óskarsson deja en jaque al ataque de la Real / Javier Etxezarreta

La noticia no solo frena la progresión de un futbolista en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas, sino que además reduce el margen de maniobra en una delantera ya castigada por otras ausencias. La falta de efectivos en punta obligará a dar protagonismo a alternativas como Jon Karrikaburu o a confiar más en la aportación goleadora de los extremos.

La gestión de los tiempos será determinante. Este tipo de lesiones musculares requieren paciencia, descanso y un proceso de readaptación progresiva para evitar recaídas. El cuerpo técnico, consciente de ello, prefiere mantener la cautela y no precipitar plazos.

Óskarsson, que había arrancado la temporada con ilusión, se ve ahora obligado a parar justo cuando buscaba continuidad. Su evolución marcará los próximos pasos, pero lo que parece claro es que la Real Sociedad tendrá que afrontar un mes de máxima exigencia sin una de sus piezas llamadas a ser importantes en el ataque.