Odriozola, con el cruzado roto, dice adiós a la temporada

Álvaro Odriozola tuvo este sábado en el partido en Anoeta ante el Real Oviedo una fea lesión cuando solo llevaba 20 segundos sobre el terreno de juego. En una disputa del balón con el jugador carbayón Ilyas Chaira pasado el minuto 50 de partido, el lateral sufrió una torsión en su rodilla izquierda que le obligó a necesitar ayuda para salir del campo.

Tras las pruebas realizadas en Policlínica Gipuzkoa por los servicios médicos de la Real Sociedad este domingo, el club emitió un parte médico comunicando que el lateral "sufre una rotura del ligamento cruzado anterior" y que en "los próximos días se determinará la fecha para la intervención quirúrgica".

El exjugador del Real Madrid había entrado al terreno de juego en el minuto 53 como revulsivo para tratar de darle la vuelta a un 0-2 en contra. Sin embargo, tan solo duró unos segundos, hasta esa desafortunada acción que le obligó a retirarse del verde en el 56'.

Odriozola abandonó el campo con lágrimas en los ojos, sin poder apoyar la pierna y ayudado por los servicios médicos de la Real Sociedad.

Tras un largo historial de lesiones, Odriozola ya se encontraba disputando minutos y sintiéndose importante sobre el campo. En las últimas jugadas, había jugado ante el FC Barcelona, el Celta, el Elche y el Athletic Club en las ida de las semifinales de la Copa del Rey. Tanto en el Real Madrid, Fiorentina como Real Sociedad, el jugador ya había tenidos problemas físicos en su rodilla.

La Real Sociedad y el Real Oviedo acabaron el partido con empate a 3 en unos últimos minutos locos.