Mikel Oyarzabal (29 años): "No soy donostiarra, pero Donostia es mi casa. Vine con 15 años y me acogieron de maravilla; aquí he hecho toda mi vida"

Sin hacer ruido, Mikel Oyarzabal se convirtió en un pilar fundamental para Luis de la Fuente en la conquista de la Copa del Mundo. El delantero de la Real Sociedad anotó cinco tantos durante el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El más importante llegó en las semifinales ante Francia, cuando no falló desde los once metros.

Ayer, Oyarzabal fue homenajeado junto a Zubimendi por el Ayuntamiento de San Sebastián con motivo del inicio de la Semana Grande.

Aunque el delantero de la Real Sociedad no es donostiarra, sino de Eibar, lleva muchos años viviendo en San Sebastián, una ciudad que considera su segunda casa.

El alcalde Jon Insausti recibió a ambos futbolistas después de convertirse en Campeones del Mundo. El político no dudó en decir que "han llevado el nombre de la ciudad hasta lo más alto y merecen la ovación de la ciudad. Es un honor dar inicio a la fiesta junto a ellos".

Oyarzabal habló de lo que supuso ganar el Mundial en el MetLife Stadium: "Creo que todavía no somos del todo conscientes de lo que ha sido y de lo que supone, pero inmensamente feliz de lo hecho".

Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad / Archivo

Tiene claro que quiere seguir celebrando el título en San Sebastián. "Quiero celebrarlo en la que siento que es mi casa junto a la Real Sociedad, porque vine aquí con 15 años y me acogieron de maravilla, y con la gente que quiero".

Oyarzabal, junto a su 'cuadrilla' / Twitter

En ese instante, el delantero reconoció que "no soy donostiarra, pero Donostia es mi casa. Vengo y he venido a menudo; aquí he hecho toda mi vida".

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Por otro lado, Oyarzabal ya está pensando en la próxima temporada: "El lunes ya me toca volver a los entrenamientos, estoy con ganas de estar ya disponible y ayudar al equipo".