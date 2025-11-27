LALIGA EA SPORTS
Mazazo para la Real Sociedad: Mikel Oyarzabal sufre una lesión muscular
El atacante de Eibar es el líder del equipo, con cinco tantos y tres asistencias en este inicio liguero
EFE
El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, informó el club. "Las pruebas realizadas hoy a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad", señaló la entidad vasca.
El atacante de Eibar es el líder del equipo, con cinco tantos y tres asistencias en este inicio liguero, pero el técnico Sergio Francisco tendrá que prescindir de él para los próximos encuentros. Oyarzabal llevaba una racha intensa de partidos entre la Real y la selección española, 20 encuentros de los cuales en 19 ha sido titular.
El equipo donostiarra también tiene en la enfermería a otros dos delanteros, Óskarsson y Karrikaburu, por lo que podrían tener más minutos Umar Sadiq y Gorka Carrera, máximo artillero del filial en Segunda División.
