Matarazzo, el primer estadounidense que conquista España

La Real Sociedad ya tiene su cuarta Copa del Rey. Venció al Atlético en la tanda de penaltis. Y detrás de una noche inolvidable en La Cartuja aparece una figura que rompe moldes: Pellegrino Matarazzo, el primer entrenador nacido en Estados Unidos que levanta un gran título en el fútbol español.

No es solo un trofeo. Es una revolución silenciosa. Cuando Matarazzo aterrizó en San Sebastián el pasado diciembre, el equipo se encontraba tocado tras la salida de un héroe blanquiazul como fue Imanol Alguacil. Cuatro meses después, Anoeta celebra una Copa y una transformación total en el juego, la energía y la confianza del grupo. Reuters resumía estos días el fenómeno con una frase ya popular entre la afición: “You have been Matarazzed”.

El técnico estadounidense, de 48 años y raíces italianas, ha enamorado al entorno txuri-urdin en tiempo récord. No era sencillo. La huella de Imanol seguía muy presente, pero Matarazzo entendió rápido el ecosistema realista: identidad, cantera, exigencia competitiva y un fuerte vínculo emocional con su gente. Lo hizo con naturalidad, sin imposturas y con resultados.

El técnico estadounidense de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla / Jose Manuel Vidal / EFE

Su historia tampoco es la habitual. Nacido en Wayne (Nueva Jersey), criado en una familia de emigrantes italianos, se licenció en Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Columbia antes de apostar por el fútbol. Después construyó su carrera en Alemania. Fue jugador en categorías modestas, se formó como técnico en Núremberg, trabajó junto a Julian Nagelsmann en Hoffenheim y más tarde dirigió al Stuttgart y al propio Hoffenheim en la Bundesliga.

Con la Copa del Rey en las manos, Matarazzo también entra en la historia del fútbol estadounidense. Jesse Marsch ya había conquistado títulos en Austria con el RB Salzburg, pero nadie nacido en Estados Unidos había ganado antes en España. Y hacerlo con la Real Sociedad, un club orgulloso de su esencia y sin el músculo financiero de otros gigantes, multiplica el mérito.

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Porque enfrente estaba el Atlético de Diego Simeone, un equipo hecho para competir finales y con una inversión muy superior. Pero en noches así no mandan los billetes. Es más potente esa frase de Ted Lasso, con quien comparan a Matarazzo: "Believe" (Cree).