Matarazzo: "No hay un favorito, pero sentimos que tenemos una oportunidad"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, cree que "no hay un favorito" para la semifinal ante el Athletic, pero siente que existe "una oportunidad" para estar en la final.

La Real se medirá este miércoles al conjunto bilbaíno en la primera batalla de una semifinal "muy emocionante". "Estamos en un muy buen momento, y el partido de mañana es, sin duda, muy especial", ha reconocido Matarazzo en rueda de prensa en Zubieta.

Matarazzo ha indicado que "la Copa tiene sus propias reglas", por lo que no cree que sea un partido parecido al de LaLiga. Sobre el Athletic, espera a un equipo "muy intenso y con mucho ritmo", aunque no prevé demasiados cambios en la forma de jugar de los bilbaínos.

Los donostiarras llegan en una buena dinámica al enlazar diez partidos sin conocer la derrota, aunque su entrenador considera que todavía hay "margen de mejora en todas las facetas", entre ellas también en "defender mejor la portería".

El entrenador estadounidense ha revisado el duelo liguero de hace semana y media contra el Ahletic, aunque no ha querido sacar demasiadas conclusiones. Será el primer partido de una semifinal, pero quiere sacar "un buen resultado" desde el miércoles. Es consciente de que es "una eliminatoria a 180 minutos", pero no va a ir "con el freno de mano".

En cuanto a la convocatoria, Matarazzo ha facilitado una lista en la que figuran 24 futbolistas, por lo que tendrá que hacer dos descartes.

La gran novedad es el potrillo Ibai Aguirre, pivote del filial, y Karrikaburu se ha vuelto a quedar fuera por decisión técnica. En la convocatoria repiten los extremos Job Ochieng, quien debutó el fin de semana, y Dani Díaz, que disputó minutos en cuartos de final ante el Alavés.

Sobre Karrikaburu, ha comentado que se ha vuelto a quedar fuera para dar mayor "equilibrio" a la plantilla. "No es una decisión en contra de Karrikaburu, sino a favor de otros", ha subrayado.

Zakharyan volverá a entrenar este jueves, y con Barrene quieren tener mayor cautela. Sucic será baja, y tampoco estará ante el Real Madrid tal y como ha avanzado su entrenador.

Un derbi siempre es especial, y lo emocional coge un peso significativo: "Tenemos que estar centrados, agresivos en los duelos pero tranquilos e inteligentes. Tenemos que acertar esta vez en esa faceta", ha remarcado el técnico realista.

En definitiva, la Real está a dos partidos de una final con público, un hito que no logra el club desde 1988. "Hay mucha emoción y sentimos que existe la oportunidad para estar en la final, pero el primer paso está en Bilbao", ha concluido Matarazzo.