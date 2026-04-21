Martín Berasategui se emociona hablando de la Real Sociedad: "Tantas cosas increíbles que me han pasado no me hubiesen pasado si no les hubiese conocido"

La Real Sociedad conquistó su cuarta Copa del Rey tras una final inolvidable ante el Atlético de Madrid, resuelta en los penaltis gracias a Unai Marrero y Pablo Marín. Pero, en medio de la euforia, hubo un protagonista inesperado que acaparó la emoción del día: Martín Berasategui.

El chef donostiarra, invitado especial en el programa que El Larguero realizó desde Donostia, convirtió la celebración en un relato profundamente personal sobre lo que la Real ha significado en su vida. Sus palabras, cargadas de sentimiento, se convirtieron en el hilo conductor de un homenaje que trascendió el deporte.

El "garrote" que nació de los héroes de los 80

Berasategui explicó que su famosa expresión "garrote", hoy un sello universal de su cocina, nació viendo a los jugadores de la Real de los años 80. Aquella generación, la de Arconada, Górriz, Zamora y, especialmente, José Mari Bakero, fue para él una escuela de vida.

"Han sido la lección para todos nosotros", confesó, recordando cómo los veía increíbles, capaces de transmitir valores que él adoptó como propios.

Para el chef, esos futbolistas no solo marcaron una época: marcaron a toda una generación de jóvenes donostiarras, incluido él mismo.

Bakero, el espejo en el que mirarse

Entre todos los nombres, Berasategui dedicó un cariño especial a José Mari Bakero, presente en el especial de El Larguero.

Lo definió como uno de esos referentes que le enseñaron a no rendirse, a trabajar sin descanso y a creer en sí mismo incluso cuando la timidez le frenaba.

El chef recordó cómo, de joven, se escondía por vergüenza, pero encontraba fuerza en el ejemplo de jugadores como Bakero: "Trabajaba duro los siete días de la semana porque estos eran un ejemplo para mí".

Para él, Bakero y aquella Real fueron un motor emocional que le empujó a dar pasos decisivos en su carrera, incluso cuando se enfrentaba a clientes internacionales que parecían moverse con más soltura que él.

La Real como brújula vital

Berasategui aseguró que muchas de las cosas extraordinarias que le han ocurrido no habrían sido posibles sin la inspiración de esos futbolistas: "Tantas cosas increíbles que me han pasado no me hubiesen pasado si no hubiese conocido a estos amigos que tengo para toda la vida".

Para él, la Real Sociedad es mucho más que un club: es una forma de entender el esfuerzo, la humildad y la pasión. "Todo el que se viste de azul y blanco tiene los ojos brillantes", afirmó, convencido de que el espíritu txuriurdin sigue guiando a miles de personas.

También destacó la figura de Jokin Aperribay, a quien considera clave en la transformación moderna del club, aunque insistió en que los héroes de antaño "pusieron la semilla" que hoy florece.

Un homenaje que trasciende generaciones

El especial de El Larguero reunió a jugadores actuales como Carlos Soler y Pablo Marín, junto a los campeones de 1987. Pero fue Berasategui quien logró unir pasado y presente con un discurso que emocionó a todos.

En un día de gloria deportiva, el chef recordó que la Real Sociedad no solo gana títulos: inspira, transforma y acompaña. Y lo hizo con la misma pasión con la que cocina, con la misma energía con la que grita "garrote", y con la misma admiración con la que, desde niño, miraba a Bakero y compañía.

Un homenaje que demuestra que, en Donostia, el fútbol también es memoria, identidad y vida.