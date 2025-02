Kubo, la última estrella natural

Takefuso Kubo es muy bueno. Un futbolista como la copa de un pino. Cualquier interesado en la liga española lo sabe, no hace falta ni mencionar a los seguidores de la Real Sociedad. El extremo japonés volvió a ver portería en Europa League en la ida del play-off de acceso a los octavos contra el Midtjylland con un tanto marca de la casa en el que exhibió su inmensa calidad. Sin embargo, hay algo aún más interesante en él que su indudable talento sobre el terreno de juego.

Inmersos en la era de las redes sociales, que permite una comunicación bidireccional y completamente directa entre una persona de interés público y sus seguidores, todo se viraliza a la velocidad de la luz. En el caso del fútbol, ya puede ser un golazo o un detalle técnico... O acciones antideportivas, gestos desadortundados o salidas de tono, que hace unos años podían pasar desapercibidas, en la otra cara de la moneda.

Por ello, clubes, representantes y agencias de comunicación tratan de hermetizar a unos jugadores que cada vez dicen cosas menos interesantes, se salen menos de los tópicos que establece el 'abecé' del futbolista moderno y, en definitiva, que son más homogéneos y menos naturales. Quedan pocos futbolistas que realmente digan lo que piensan. Menos Kubo.

Sin pelos en la lengua

El japonés, además de presumir de una zurda de oro, puede hacerlo de un 'pico' aún más especial y que se agradece mucho entre tantas declaraciones aburridas, sosas y guionizadas. Sorprende su español, por lo menos a aquellos que no saben que llegó al Barça con solo 10 años, y sus palabras, naturales, espontáneas y sobre todo humanas. Siempre que habla deja un titular. No confundan eso con polémica, que nada tiene que ver. Simplemente, se trata de un futbolista de élite que no esconde su personalidad.

Takefusa Kubo anotó ante el Midtjylland danés en la Europa League / AP

Kubo dice lo que piensa, no lo que quieren que diga. Para lo bueno y para lo malo. El nipón, recientemente, alabó a su entrenador, Imanol Alguacil, en una rueda de prensa asegurando que "si él quiere, el club debe ponerle un contrato hasta cuando quiera". Sin embargo, cuando el equipo no ha jugado bien, ha sido el primero en mostrarse autocrítico: "Ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte", remarcó tras perder 0-3 contra el Getafe en Anoeta.

A mí me gusta el fútbol bueno, no el caro Takefusa Kubo — Jugador de la Real Sociedad

Entre su colección de grandes declaraciones, hay que destacar la respuesta que dio al ser preguntado hace unos días sobre si celebraría un gol en el Santiago Bernabéu el caso de marcarle al Real Madrid, su exequipo, en la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu: "Si le marco al Madrid en el Bernabéu, creo que me voy a volver loco, como siempre", decía sin inmutarse.

O la inmaculada reflexión que hizo sobre Arabia en más de una ocasión: "A mí me gusta el fútbol bueno, no el fútbol caro. Recibí una oferta, pero no estoy interesado. Si algún día, en breve o en el futuro, Arabia Saudita se convierte en la mejor liga del mundo por mérito deportivo, iré. Pero, de momento, solo es atractiva desde el punto de vista financiero, solo dinero. Tengo que quedarme en una liga de élite. Ese es mi sueño, no el dinero. De lo contrario, ya estaría allí", explicó.

A pesar de ser lunes y toda esta mierda del horario, que vengan más de 20.000 personas es de agradecer Takefusa Kubo — Jugador de la Real Sociedad

Cuando ha tenido que dar un paso al frente, lo ha hecho. "Que sea una entrevista cortita que el jueves tenemos otro partido. A pesar de ser lunes y toda esta mierda del horario que nos ha pasado, que vengan más de 20.000 personas a animarnos es de agradecer. Gracias a ellos y a los que nos han apoyado desde la tele. Yo seguramente no hubiera venido", decía tras un Real Sociedad-Villarreal que, además, coincidió con el lío del calendario deportivo de principio de curso.

Preguntas que otros futbolistas esquivarían o rechazarían, él las encara con tranquilidad, trasladando su sincera opinión sin ofender a nadie. Por ejemplo, sobre el mal momento que atravesaba el Madrid meses atrás, con una clara falta de entendimiento entre Mbappé y Vinicius, opinó que "creo que los tres de arriba juegan en la misma posición y eso conlleva que no estén dando su mejor versión, pero como no es nuestro equipo, nosotros nos preocupamos por lo nuestro", declaró.

La semana pasada me 'fumaron' una asistencia Takefusa Kubo — Jugador de la Real Sociedad

Sin embargo, lo que define mejor las intervenciones de Kubo es la gracia con las que las hace. Para elogiar a su compañero Jon Mikel Aramburu, aseguró que "no es bueno que haga estos partidos porque no tiene la cláusula muy alta y se lo pueden llevar". Otro ejemplo, entre tantos, fue su "¿Me ha contado como asistencia esta vez? Menos mal porque la semana pasada me han 'fumado' una", tras un partido contra el Almería en 2023, después de que, según su criterio, le 'robasen' una asistencia en las estadísticas.

Declaraciones interesantes y divertidas del nipón hay miles, y esperemos que nos regale muchas más. Futbolistas que hablen ante los micrófonos como Kubo escasean, especialmente, entre las estrellas como él. Por ello, el fútbol pide más Kubos.