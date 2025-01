Kubo estalla tras perder contra el Getafe: "Ha sido una vergüenza de partido"

Take Kubo no es alguien que se suela morder la lengua. El atacante japonés de la Real Sociedad no se escondió tras la derrota de su equipo contra el Getafe en el Reale Arena (0-3) y valoró con excesiva sinceridad el juego de su equipo en lo que terminó siendo la tercera derrota consecutiva de los donostiarras en todas las competiciones.

El equipo donostiarra terminó siendo goleado en su feudo ante un Getafe que desnudó las carencias de la Real Sociedad en defensa. Sin efectividad arriba -gracias, en parte, a las múltiples paradas de David Soria-, la Real pecó de pasividad atrás para sucumbir con goleada incluida ante el conjunto de Bordalás.

Take Kubo no se muerde la lengua

Como suele ser habitual, Take Kubo salió en la entrevista post-partido para valorar las sensaciones de su equipo. En esta ocasión, el nipón fue especialmente duro con el juego de la Real Sociedad: "Ha sido una vergüenza de partido por nuestra parte. Nos están aplaudiendo, pero no merecemos esto. No hemos estado bien, no hemos ganado duelos... no ha habido nada bueno", ha explicado el japonés.

La Real suma su tercera derrota de manera consecutiva, una racha nefasta que no se explica Kubo: "Veníamos de una semana muy buena, esta hemos perdido los tres partidos. Tenemos que estar unidos, aunque después de tres derrotas no sirve de nada que esté aquí hablando", valoró.

Los donostiarras vuelven a tener un nuevo partido el próximo jueves contra el PAOK, una oportunidad única para alzar el vuelo: "No sé si es bueno que el jueves tengamos otro partido, aunque matemáticamente estamos clasificados para la próxima fase. No tenemos tiempo para lamentarnos, hay que seguir. Lo mejor del futbol es tener partidos, si tuviéramos un partido por semana nos estaríamos quejando". El atacante tuvo sus más y sus menos con Diego Rico del Getafe "Así no se juega al fútbol, se queja incluso ganando 0-3...", terminó Take Kubo.