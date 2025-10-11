La joya Jon Martín renueva con la Real Sociedad hasta 2031

El joven central de la cantera Jon Martín ha renovado su contrato con la Real Sociedad un año más, hasta la temporada 2030-2031, según ha informado el club guipuzcoano en su página web.

"Martín es el futuro del club txuri urdin. Es el central destinado a gobernar la zaga durante la próxima década", destaca la entidad, que acompaña un breve comunicado con una fotografía del futbolista junto al presidente realista, Jokin Aperribay.

El jugador guipuzcoano, nacido en Lasarte-Oria en 2006, se incorporó a la cantera de la Real Sociedad a los 12 años, había renovado en abril del pasado año su acuerdo con la Real hasta junio de 2030 y ahora lo hace por una temporada más.

El joven es una de las mayores promesas de la factoría de Zubieta, de ahí que el club txuri urdin haya vuelto a extender su blindaje. Habitual en las inferiores de la selección española, ha formado pareja con el central del Fútbol Club Barcelona Pau Cubarsí en la subb-17.