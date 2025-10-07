Jon Gorrotxategi renueva con la Real Sociedad hasta 2030

El centrocampista de Eibar Jon Gorrotxategi ha renovado con la Real Sociedad hasta el término de la temporada 2029-2030. El centrocampista guipuzcoano, que fue una de las grandes sensaciones en Segunda División la pasada temporada con el Mirandés y que ya es un indiscutible para Sergio Francisco, tenía contrato hasta 2027, pero tanto él como el club han decidido ampliar la vinculación por tres campañas más, es decir, hasta 2030.

Jon Gorrotxategi (2002) llegó a Zubieta con 15 años y ha ido poco a poco quemando etapas hasta llegar al primer equipo. Además, en su primera temporada como futbolista del primer equipo 'txuri urdin', ha heredado nada más y nada menos que el 4 de Martín Zubimendi, claro indicio de la confianza que tiene el club en él.

La temporada pasada se fue cedido a Miranda de Ebro con el objetivo de hacer un gran año para volver a la Real y quedarse en el primer equipo. Fue uno de los mejores futbolistas de la categoría y disputó los 46 encuentros ligueros que jugó el conjunto jabato. No se perdió ni un solo encuentro.

Ahora, ya con la experiencia necesaria, ha arrancado la temporada como un fijo en los esquemas de un Sergio Francisco que ya le conoce de su etapa en el filial. Se perdió el primer encuentro en Mestalla por lesión, y llegó muy justito al segundo en el que partió desde el banquillo. Desde entonces, ha sido titular en los seis encuentros de la Real y en los tres últimos ha disputado los 90 minutos.