Javi López se aleja de la Real Sociedad

El mercado de fichajes no para en la Real Sociedad. En este tramo final, la dirección deportiva donostiarra busca dar salida a los jugadores sin minutos para poder reforzar distintas posiciones. Uno de los nombres que aparece en el de posibles salidas es el de Javi López. El lateral no cuenta en los planes de Sergio Francisco Ramos y baraja distintas opciones, en las que destaca la del Real Betis.

El club verdiblanco se ha fijado en el lateral y, según apuntan desde Sevilla, el fichaje podría cerrarse en breves. El jugador es del gusto de Manu Fajardo y la apuesta del club verdiblanco por el jugador llegaría hasta los seis millones de euros entre fijo y variables. Para cerrar la operación, el club verdiblanco debería antes dar salida a Ricardo Rodríguez, ya que también cuentan en sus filas con Junior Firpo, jugador procedente del Leeds este mismo mercado de fichajes.

Javi López ante Lamine Yamal / AP

El acuerdo entre clubes está al caer, pero aún falta con el jugador. Según informa 'El Diario de Sevilla', el lateral está dispuesto a recalar en Sevilla para volver a sentirse importante y ve en Manuel Pellegrini el entrenador ideal para reanimar su carrera. Además, gran parte de su familia tiene sentimiento bético y es un valor añadido para aceptar esta oportunidad.

Por parte de la Real, únicamente barajan un traspaso y ya han avisado al club bético de que no aceptarán ningún tipo de cesión. Teniendo en cuenta de que el Betis es un rival directo para sus aspiraciones europeas, solo 'reforzarían' al conjunto de Heliópolils a cambio de una importante cantidad de dinero.

La operación podría cerrarse en los próximos días. Una vez el Betis haya logrado dar salida a Ricardo Rodríguez, la negociación entre clubes y con el jugador se aceleraría. Tanto Real Betis como Real Sociedad les interesa que el fichaje se cierre lo antes posible; el Betis reforzaría una posición vital para los esquemas de Pellegrini y la Real liberaría espacio salarial para ir con fuerza al mercado de fichajes.