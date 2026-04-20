Isabel Díaz Ayuso reacciona a la polémica con Oyarzabal

Sigue la resaca de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid dejó escapar una oportunidad única en La Cartuja tras caer en la tanda de penaltis con la Real Sociedad gracias a una actuación estelar de Unai Marrero. Una nueva decepción para el currículum del Cholo Simeone, aunque aún tiene la posibilidad de ganar la Champions League. No obstante, no lo tendrá nada fácil en semifinales ante el Arsenal y en una hipotética final contra el vencedor del Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain.

Uno de los momentos más comentados en redes sobre la Copa del Rey no fue por el batacazo del Atlético de Madrid, que venía de eliminar al FC Barcelona en cuartos de final de la Champions League, sino por un vídeo que se hizo viral en pocos minutos en el que se aprecia que Mikel Oyarzabal no saluda a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En lugar de saludar a la política del Partido Popular, fue directamente hacia Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, algo que no pasó desapercibido para los usuarios de X, antes conocido como Twitter.

Algunos consideraban que se trató de un simple despiste o por los nervios del momento, aunque otros afirmaban que era una acción premeditada del delantero de Eibar.

"Oyarzabal no le da la mano a Ayuso porque a lo mejor ni sabe quién es. Hay mucho egocentrismo madrileño que se piensa que todo es Madrid" o "Es porque no la habrá visto", fueron algunos de los mensajes más 'suaves' sobre el desplante, que se veía en el vídeo.

Sin embargo, la situación ha dado un vuelco radical, ya que un usuario ha compartido un vídeo, donde demuestra que la presidenta de la Comunidad de Madrid saludó a Oyarzabal, antes que le diese la mano a Cerezo.

Después de todo el revuelo mediático generado, la política del Partido Popular se ha visto obligada a emitir un mensaje a través de su cuenta de X.

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"Que la verdad no estropee un jugoso titular", ha señalado. Además, ha compartido el vídeo que demuestra cómo fue el saludo entre ambos.