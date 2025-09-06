La intrahistoria del cierre más agónico en Donosti

La Real Sociedad cerró el mercado de fichajes el pasado 1 de setiembre con un balance de gasto de 21,5 millones de euros. Una inversión cuyo objetivo principal es el de recuperar las posiciones europeas la próxima temporada. Las salidas de Imanol Alguacil y Zubimendi, dolieron en la entidad, que se ha intentado cubrir las espaldas con refuerzos de alto nivel, todos a falta de horas para el cierre de mercado.

Erik Bretos, director deportivo de la Real, ha incorporado a cuatro futbolistas este verano. El club ha invertido once millones en Yangel Herrera, seis en Carlos Soler, cuatro en Gonçalo Guedes y 500.000 euros en Duje Cáleta-Car, central procedente del Lyon (con opción de compra de entre tres y cuatro millones). Unas cifras muy alejadas de las que solicitaban al club donostiarra por las primeras opciones que se manejaron para la defensa).

El conjunto dirigido por Francisco Ramos ha logrado rellenar los agujeros que necesitaba en plantilla, tras las salidas de Zubimendi, Olagasti, Urko, Jon Pachecho y Javi López, además del regreso de Aguerd a su equipo origen, pero se ha quedado a las puertas de cerrar dos incorporaciones (en la zaga defensiva) que eran prioridad a inicios del mercado veraniego. Estos son Igor Julio y el propio Nayef Aguerd.

Los dos centrales se cayeron en la recta final

En el caso del central brasileño, Bretos estuvo negociando con el Brighton, pero el conjunto inglés pedía un traspaso, no aceptaban ninguna cesión. El único equipo que puso el dinero encima de la mesa fue el West Ham, aunque finalmente los 'Gunners' (inexplicablemente) lograron hacerse con Igor en calidad de cedido. El Brighton le cerró las puertas a la Real, a raíz de que el Brighton, si seguía manteniendo al brasileño, quería hacerlo en la propia Premier League para seguir formándole.

Igor Julio es un zaguero zurdo de 27 años y 1,88 metros y a pesar de no completar su mejor temporada con el Brighton, a raíz de la falta de minutos. Esto se debe a que estuvo lesionado del muslo de enero a abril, volviendo a jugar únicamente en la última jornada liguera, para sumar un total de dos ratos en 2025.

El otro central ya lo conocen en Anoeta. Se trata ni más ni menos que Agüerd. El defensor marroquí impresionó a todos cuando llegó como cedido en 2024, siendo titular para Imanol hasta que se lesionó en el tramo final de temporada. Sin embargo, los problemas llegaron de nuevo por parte de Inglaterra. El West Ham quería un traspaso para recuperar los 35 millones que invirtieron cuando lo ficharon procedente del Rennes en 2022.

La Real Sociedad, por lo tanto, intentó una cesión en el último instante de mercado pero sin llegar a ningún puerto. Terminaron firmando a Cáleta-Car.