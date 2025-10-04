Iñigo Pérez: "Sergio Francisco es un perfil muy similar a Imanol"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que Sergio Francisco, el nuevo técnico de la Real Sociedad, es "un perfil muy similar" al de Imanol Aguacil, por lo que esta temporada el conjunto donostiarra "no ha variado mucho y los equipos siguen siendo muy similares en juego y propuestas". El Rayo Vallecano afronta este partido contra la Real Sociedad tras ganar hace dos días al Shkendija de Macedonia del Norte en la Liga Conferencia, pero con solo cinco puntos en siete jornadas de la Liga española.

"Cuando tienes cinco puntos es normal que estés preocupado. Lo que sí tengo claro es que la Real Sociedad no es un rival flojo o que tenga un nivel bajo. A pesar de que no hayan tenido resultados no han merecido perder. Espero un partido que se decida por detalles”, dijo Iñigo Pérez, entrenador del Rayo, sobre el conjunto vasco, también con cinco puntos. “Veo al equipo bien. Hay que gestionar molestias por la brevedad de los partidos. Veo a mis jugadores enchufados y motivados por salir de esta dinámica y todos tienen muchas ganas de conseguir una victoria. Iremos a San Sebastián a buscarla”, señaló.

“Cuando un entrenador como Imanol deja tantos aspectos positivos, es normal que les aparezcan dudas, pero creo que Sergio Francisco es un perfil muy similar a Imanol. No creo que haya variado mucho. Creo que va a haber igualdad en el campo. Somos equipos muy similares en juego y propuestas. La igualdad va a reinar y ojalá podamos decantarlo a nuestro favor”, confesó. Tras este partido el equipo vallecano estará dos semanas sin competir debido al parón en la competición por los compromisos de las selecciones internacionales.

“Los parones de selecciones son bombonas de oxígeno. Pronto arrancará la Copa del Rey y tendremos una nueva competición, así que este tiempo aprovecharemos para recuperar jugadores, descansar y desconectar”, apuntó. “Lo que más fatiga son los viajes. No son la brevedad de entrenamientos y partidos. Cuando tienes una semana larga, los jugadores descansan y se alimentan bien porque no viajan, pero los viajes es lo que más desgasta”, manifestó.

Iñigo Pérez habló de la necesidad de su equipo de marcar gol y no obsesionarse con llegar hasta el área para tratar de perforar la portería de su rival. “El tiro lejano es uno de los grandes olvidados en el fútbol moderno. Vemos equipos que combinan mucho y se plantan en el área pero en otros años y en otras Ligas se ve ese tiro lejano. Nosotros tenemos muy buenos golpeadores y hay que explotarlo", dijo.

Para este partido, Iñigo Pérez sigue teniendo las bajas por lesión del defensa ghanés Abdul Mumin y del central brasileño Luiz Felipe. “Mumin, por la gravedad de su lesión y por los plazos que lleva, es el que más alejado está de volver. Luiz Felipe está lejos pero no es grave. En cuanto a Nobel Mendy ya está al cien por cien entrenando con nosotros, pero vamos a esperar después del parón”, concluyó.