¡Increíble! Brais Méndez no estará ante el Real Madrid por sanción

Ver para creer. Después de haber sufrido una más que rigurosa expulsión en el derbi ante el Athletic Club, Brais Méndez, centrocampista de la Real Sociedad. ha sido sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Guillermo Cuadra Fernández mostró la cartulina roja a Brais Méndez a los 83 minutos tras un polémico manotazo a Aitor Paredes, donde el central le pone bastante más picante a la acción de lo que realmente era, y el Comité le impone dicha sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

El colegiado indicó en el acta que la expulsión se debió a producirse con una "conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego".

Adiós al Bernabéu

De esta forma, Brais Méndez, uno de los jugadores más importantes de la Real Sociedad, no estará en el duelo ante el Real Madrid del próximo 14 de febrero en el Santiago Bernabéu. Una baja de peso y una sanción más que increíble que tiene a toda la parroquia 'txuri-urdin' con las manos en la cabeza.

Asimismo, el senegalés Pathe Ciss, centrocampista del Rayo Vallecano que fue expulsado por una dura entrada sobre Dani Ceballos en el encuentro ante el Real Madrid, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (Artículo: 130.1)".

El también rayista Pep Chavarría, expulsado por doble amonestación en el Santiago bernabéu, ha sido sancionado con un encuentro de suspensión, al desestimar las alegaciones del club de Vallecas.