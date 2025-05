Imanol Alguacil: "Me voy con pena porque quería renovar"

Imanol Alguacil ofreció este viernes su primera rueda de prensa desde que confirmó su adiós de la Real Sociedad al final de la presente temporada. El técnico vasco, que afronta su último duelo frente al Athletic Club en el banquillo 'txuri-urdin', fue protagonista en la previa del derbi.

En primer lugar, dio su opinión sobre la apuesta de la Real Sociedad por Sergio Francisco. "Estoy supercontento. Tras avisar a los jugadores y a mi staff de que no seguía, a los siguientes a los que se lo comuniqué fue a Sergio y a la plantilla del Sanse. Me alegro de su nombramiento. Se lo merece por el trabajo que está haciendo con el filial", señaló.

Imanol: "Me voy con pena, estoy dejando el club de mi vida" / Perform

Sobre el aspecto puramente deportivo, Alguacil destacó la importancia de sumar los tres puntos contra el Athletic: "Sería muy importante ganar. Si no empezamos a sumar de tres en tres el objetivo se va a complicar. Pero ahora sólo pensamos en afrontar el derbi de la mejor manera posible para lograr la victoria".

"Quiero ganar el domingo porque siempre quiero hacerlo, no sólo porque me vaya o porque sea el último para mí. A los aficionados les gusta ganar los derbis y yo soy uno de ellos", agregó.

Su despedida ya es oficial, aunque el preparador vasco no descarta su regreso en el futuro. "No cierro esa puerta, para nada. Yo siempre he sido de la Real y esto del fútbol cambia muy rápido. Nunca se sabe. Ahora prefiero que nos centremos en lo deportivo", apuntó.

La Real Sociedad todavía opta a jugar en Europa la próxima temporada, aunque para Alguacil "no es suficiente". "Y no busquéis motivos adicionales... Quería renovar. Me voy con pena. Pero no es tan difícil de entender que sea ambicioso y que quisiera ganar más. Para mí no será suficiente entrar en Europa. No estoy cansado. Y la relación con el club y con los futbolistas es inmejorable. Con los periodistas también. Pero todo tiene un principio y un final".

Está siendo el protagonista de las últimas horas en el club 'txuri-urdin'; una situación que no le agrada. "No quiero que el tramo final se centre en cómo vivo yo los partidos. Ya he recibido todo el cariño necesario, y el reconocimiento. La gente y el club ya me lo han transmitido. Yo ya estoy contento. Y ahora lo realmente importante es que la Real entre en Europa. Ese es mi gran objetivo", expuso.