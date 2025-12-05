La IA aterriza en la Real Sociedad: "Esta herramienta concreta el riesgo de lesión analizando la acumulación de carga física y su evolución temporal"

La inteligencia artificial ha llegado al fútbol de élite. Contagiada del ecosistema cuántico surgido en los últimos años en centros de investigación, empresas y universidades de San Sebastián, la Real Sociedad ha cerrado una alianza con la compañía donostiarra Multiverse Computing para aplicar la IA a la prevención de lesiones en sus jugadores.

El socio de la Real no es una empresa cualquiera. Fundada en 2019, en seis años ha pasado de prometedora startup a convertirse en el 'unicornio' español que aspira a liderar el campo de la inteligencia artificial en Europa gracias a su tecnología de compresión de modelos de IA.

Ahora, la alianza estratégica de ambas entidades unirá la innovación tecnológica y la computación cuántica con el deporte de élite para desarrollar soluciones avanzadas de inteligencia artificial que mejoren el rendimiento deportivo del club guipuzcoano.

Herramientas que le ayudarán a la toma de decisiones, al análisis de partidos y a diseñar entrenamientos personalizados, y que están llamadas a establecer un nuevo referente para la integración de tecnologías disruptivas en el fútbol profesional, explica la compañía donostiarra en su página web.

Física cuántica

Una de ellas, un software denominado 'Player Injury Risk Monitor by Singularity', basado en un motor de inteligencia artificial inspirado en la física cuántica, podría transformar la manera en que los equipos de élite gestionan el bienestar y el rendimiento de sus jugadores.

Esta tecnología integra datos históricos de lesiones, información en tiempo real sobre las cargas de entrenamiento y los minutos jugados, evaluaciones físicas subjetivas y factores externos como las condiciones meteorológicas o los horarios de viaje.

"La IA concreta el riesgo de lesión analizando la acumulación de carga física y su evolución temporal, para anticipar si el jugador va a superar un umbral de fatiga que históricamente se asocia con lesión", explica en declaraciones a EFE la directora de Crecimiento de la compañía donostiarra, Iraia Ibarzabal.

Con este fin, "usa una red neuronal para series temporales entrenada con datos físicos e históricos de lesiones de varias temporadas, observando ventanas temporales de diez semanas y prediciendo el riesgo para la semana siguiente", al tiempo que lo califica como alto, medio o bajo, concreta Ibarzabal.

El software no recomienda de forma automática que se reduzca la carga de trabajo de un jugador en concreto, pero genera una serie de "alertas significativas" que ofrece oportunidades de intervención en tiempo real lo que, según la experta, permite "optimizar entrenamiento y recuperación y actuar preventivamente antes de que el futbolista llegue tarde a un estado de riesgo".

Validación retrospectiva

"Hasta ahora -detalla-, todos los resultados proceden de un proceso de validación retrospectiva sobre varias temporadas, incluyendo una prueba ciega sobre una campaña que el modelo no había visto. Esto -agrega- nos ha permitido contrastar el comportamiento del sistema en condiciones muy próximas a la realidad competitiva, sin precipitarnos en su uso diario".

Calzón desvela que la Real Sociedad lleva años trabajando en este proyecto, en el que seguirá "avanzando paso a paso, con movimientos pequeños pero muy sólidos", dado que "su potencial de impacto es grande".