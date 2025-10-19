Las horas más bajas de Take Kubo

"De momento tengo contrato y mi idea es seguir en la Real y que la Real mejore. Pero igual que el míster, nunca se sabe. Pero ahora mismo tengo contrato y sigo en la Real Sociedad", manifestó Takefusa Kubo hace unos meses, cuando se conoció la decisión de Imanol Alguacil de dar por finalizada su trayectoria en el banquillo 'txuri-urdin'.

El habilidoso centrocampista japonés está viviendo una tempordaa complicada en la Bella Easo, la que debería ser la de su consagración definitiva en la élite. Ya sea por los problemas físicos o por la irregularidad en su rendimiento, Kubo ha perdido mucho protagonismo en el cuadro donostiarra, hasta el punto de convertirse en un futbolista prescindible.

Kubo no está en su mejor momento en San Sebastián / EFE

Kubo arrastra molestias en el tobillo desde septiembre, cuando se produjo el primer parón internacional. Una dolencia que no le impidió ir convocado con su combinado nacional y ser titular en el último Japón-Brasil, duelo amistoso en el que los samuráis doblegaron por 3-2 a los de Carlo Ancelotti.

Fuera de la lista

La participación en el mencionado encuentro permitía ser optimistas a los seguidores de la Real Sociedad. Incluso Sergio Francisco, entrenador de los vascos, admitía en la previa del viernes que el tobillo del nipón estaba "fenomenal". "Ha tenido molestias que no le han impedido entrenar, aunque sí se le ha visto limitado en competición. Este parón ha servido para tratarse, para recuperarse más. No compitió en el primer partido y sí en el segundo, y creo que llega en mejor condición que antes del parón", admitía el técnico de Irún.

Take Kubo, desesperado en un duelo de la Real Sociedad / EFE

Pero nada más lejos de la realidad. A la hora de la verdad, Take Kubo se quedó fuera de la lista de convocados y no estará este domingo (16.15 horas) en Balaídos, un compromiso muy importante para los 'txuri-urdin', farolillo rojo de la competición en estos momentos.

Números muy flojos

La ausencia de Take Kubo se está convirtiendo en un hecho demasiado recurrente en este curso. El asiático ha chupado banquillo en los dos últimos compromisos ligueros, ante Barcelona y Rayo Vallecano, y en los ocho encuentros en los que ha participado -472 minutos en total- sólo ha visto puerta en la jornada inaugural del torneo frente al Valencia.