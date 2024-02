Hamari Traoré, en el ojo del huracán

La derrota del pasado miércoles de la Real Sociedad ante el PSG por 2-0 en Champions dejó una de las imágenes de la jornada: la rajada de Imanol a Hamari Traoré.

El entrenador txuri-urdin se mostró muy molesto con el lateral derecho de la Real. La jugada por la cual estalló el entrenador vasco fue en el 1-0 que anotó Kylian Mbappé en el minuto 58. El jugador de Malí se dolió en la jugada anterior y se echó al suelo por molestias en la zona de su rodilla. Los servicios médicos del conjunto vasco tuvieron que atenderlo en el césped. Por como está estipulado en el reglamento, el lateral tuvo que abandonar el césped y esperar a poder entrar una vez el árbitro se lo permitiera en la siguiente jugada. El problema: el gol de Mbappé en el saque de esquina vino a continuación de su abandono del terreno de juego.

Imanol, en rueda de prensa, mostró su enfado con Traoré y le señaló como el principal culpable del gol de los parisinos. Primero, analizó la buena primera mitad que realizó su equipo, pero se lamentó del primer gol encajado: “Si competimos como en el primer tiempo vamos a competir, estamos convencidos. Hemos regalado el primer gol y eso no puede pasar. Nos hemos ido del partido y gracias que solo hemos encajado dos. Lo podíamos haber pagado más caro, lástima por ese primer gol encajado”.

A continuación, señaló directamente al que para él es el principal culpable del gol de los locales. Explicó que, si un jugador debe abandonar el terreno de juego, tiene que ser por algo tan grave que lo lleve al hospital: "No me explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando hay un córner en contra no acabe en el hospital. Traoré se fue del partido y con él, el equipo. Eso es lo que me duele”.

Traoré, un fijo para Imanol

Pese a que Traoré fuese el principal señalado del partido por su propio entrenador en rueda de prensa, el lateral es un seguro de vida para Imanol. Antes de que tuviera que abandonar San Sebastián para ir a disputar la Copa África con la selección de Mali, Traoré en el transcurso de esta campaña ha sido titular indiscutible en el conjunto txuri-urdin. En su primera temporada como jugador de la Real, se ha convertido en un fijo en la zona del lateral derecho. Traoré, en la mayoría de partidos ha disputado los 90 minutos, rotando en los partidos coperos y en determinados partidos de Champions League. De hecho, la confianza en él se vio reflejada en el partido del pasado miércoles. Pese al enfado de Imanol con el gol de Mbappé, Traoré disputó el partido entero.

Tras salir tan señalado por su propio entrenador en rueda de prensa, Traoré se encuentra en el ojo del huracán y veremos si, pese a las críticas que recibió, seguirá siendo un pilar fundamental en la zaga vasca y, sobre todo, un titular indiscutible para su entrenador.