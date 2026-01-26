Ni Flick, ni Simeone, ni Giráldez: la Real Sociedad de Matarazzo es invencible

Esta Real Sociedad va muy en serio. Algo tarde para pelear por la Champions, sí, pero el conjunto 'txuri-urdin' ha resurgido de sus cenizas para convertirse en un claro candidato a ocupar posiciones europeas a final de temporada. La remontada en la clasificación sigue su curso y el equipo parece invencible (hasta ahora lo es) desde la llegada de Pellegrino Matarazzo a San Sebastián, un entrenador que le ha lavado la cara a la plantilla y que ya ha dejado en la cuneta a Simeone, Bordalás, Hansi Flick y Claudio Giráldez. Pero tal y como dijo en rueda de prensa en un sorprendente euskera: "Poliki-poliki" (poco a poco).

Desde el nombramiento del nuevo técnico, la Real Sociedad no conoce la derrota. No sabe lo que es perder con el estadounidense al mando. Matarazzo aterrizó en el banquillo de Anoeta el pasado 21 de diciembre, en pleno parón navideño y con el equipo al borde del descenso tras empatar con el Levante. Tuvo dos largas semanas para conectar con el vestuario y empezar a cimentar los pilares de un conjunto que ahora parece ir como un cohete en LaLiga.

Matarazzo, héroe en Anoeta

No debutó con una victoria (1-1); sin embargo, un empate frente a un Atlético de Madrid de Champions sirvió para levantar la moral de los 'txuri-urdines' en el estreno del nuevo 2026. A ello se le sumó el segundo triunfo a domicilio de la temporada, en el Coliseum frente al Getafe de Bordalás, y una remontada para enmarcar en la Copa del Rey que le permitió ir a la prórroga en el 92' y eliminar a Osasuna en la tanda de penaltis. Todo eran buenos 'inputs' desde la irrupción de Matarazzo, pero entonces iba a llegar el líder a Anoeta.

El FC Barcelona de Hansi Flick viajaba a San Sebastián con el cartel de favorito, algo lógico pese al gran momento de la Real Sociedad. Lo que nadie se esperaba era que el conjunto donostiarra fuese incluso capaz de tumbar al primer clasificado de LaLiga, un Barça que por aquel entonces todavía contaba con Pedri y que disfrutaba del mejor Fermín y de Lamine Yamal.

Matarazzo, contra el Barça / EFE

Pero no fueron suficientes. Estadísticas en mano, quizás no mereció ganar la Real. Pero ya saben que en el fútbol, los únicos números que importan son los de los goles. Y ahí, los 'txuri-urdines' demostraron una mejor eficacia que el mejor equipo del campeonato.

Volvió el mejor Remiro

Eso sí, no estaríamos escribiendo estas líneas sin la recuperación de Álex Remiro. El guardameta de Cascante, internacional con la selección española, llevaba meses alejado de su mejor versión, pero su partido frente al conjunto azulgrana entra fácilmente en el top de mejores actuaciones de un portero en lo que llevamos de temporada. Un nivel excelso que también supo mantener ayer domingo, en el tercer triunfo consecutivo de la Real Sociedad.

Álex Remiro neutralizó al FC Barcelona con una gran actuación bajo los palos de la Real Sociedad / Dani Barbeito

Batido el FC Barcelona, esta vez quien visitaba Anoeta era el Celta de Claudio Giráldez, otro equipo enrachado que sumaba tres triunfos ligueros consecutivos y siete jornadas sin perder. Pero Matarazzo ha llegado para convertir a la Real Sociedad en un hueso duro de roer y candidato a las plazas europeas que tan alejadas parecían a principios de temporada. Y todo ello gracias, en parte, a un Remiro que sostuvo bajo palos a un conjunto vasco en inferioridad numérica toda la segunda mitad.

Oyarzabal, mucho más que el '9' de España

Pero solo con un gran portero no se llega lejos en Liga. También se necesita un gran goleador. Y ahí es donde entra en juego el tercer pilar que sustenta el resurgimiento de la Real Sociedad, un Mikel Oyarzabal a menudo criticado, no solo por la sequía que atravesaba hace unos meses con su club, sino más bien por no ser capaz de ofrecer con la camiseta 'txuri-urdin' la misma versión que con la selección española de Luis de la Fuente.

Mikel Oyarzabal, capitán y goleador de la Real Sociedad / EFE

Pero el debate ha llegado a su fin. Oyarzabal fue el encargado de abrir el marcador ante el Celta y, con un doblete en su cuenta particular, anotó el decisivo 2-1 instantes después de que Borja Iglesias empatara el encuentro. Cuando más necesitaba la Real a su capitán, ahí estaba el '10' (que en realidad es un '9') para volver a mojar, como ya hiciera hace una semana frente al FC Barcelona.

"Me centro en el rendimiento del equipo en general, pero reconozco que Mikel es especial, hoy ha hecho un partido fantástico y es importante también como líder del vestuario. Es inteligente, un jugador que conoce el fútbol y que sabe conectar con todos los compañeros, por eso estoy agradecido de tenerlo y disfruto mucho de trabajar juntos", dijo Matarazzo sobre él, sabedor también de que la racha no existiría sin la contribución de hombres como Brais Méndez o Guedes (también goleadores en las últimas jornadas) y del resto de una plantilla a muerte con el nuevo entrenador, que todavía no habla de Europa: "Poliki-poliki".