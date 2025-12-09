El Eldense estrena duelo con la Real tras tres duelos con los filiales de Sergio Francisco
El actual técnico de la Real Sociedad ya sabe lo que es enfrentarse al Eldense en liga, pero ahora le tocará hacerlo en la Copa del Rey
EFE
El Eldense se medirá en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a la Real Sociedad, un duelo inédito después de que el equipo alicantino se haya medido en tres choques a los filiales del club donostiarra, ambos dirigidos entonces por Sergio Francisco, actual técnico del primer equipo.
El Eldense, que milita esta campaña en Primera RFEF, recibirá en el Nuevo Pepico Amat al conjunto vasco, por ser este de Primera División. En los últimos años, otros equipos de la máxima categoría como el Valencia y el Athletic ya han pasado por su estadio en el torneo copero.
En la campaña 2021-22, el Eldense se midió a la Real Sociedad C en la fase de ascenso a Primera RFEF y se impuso al conjunto donostiarra por 0-1 con un tanto de Eliseo en el minuto 49 que tumbó al equipo del técnico vasco en un choque disputado en Benidorm, dado que esos choques se jugaron en Alicante,
Tras subir a esa tercera categoría del fútbol español, el Eldense se midió en la temporada 2022-23 a la Real Sociedad B en la fase regular de la Liga.
Ante el primer filial donostiarra, en la primera jornada de la Liga de aquella campaña 2022-23, el Eldense cayó por 2-0 en Zubieta ante el equipo que dirigía Sergio Francisco, mientras que en el Nuevo Pepico Amat, en la jornada 28, ambos equipos empataron a dos en un choque en el que los locales se adelantaron por dos ocasiones.
