El Elche domina los duelos ante la Real Sociedad

El Elche, que recibirá a la Real Sociedad en la próxima jornada de LaLiga, mantiene un balance favorable ante el conjunto donostiarra en los enfrentamientos disputados en terreno ilicitano, aunque el equipo vasco se ha impuesto en sus tres últimas visitas al Martínez Valero.

En su última visita, la Real venció en la temporada 2022-23 con un gol de Brais Méndez en el minuto 20, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada. En este enfrentamiento, el Elche, dirigido por Francisco Rodríguez, alineó a Edgar Badía; Pol Lirola, Roco, Bigas, Mojica; Collado, Mascarell, Gumbau, Tete Morente, Roger Martí y Ponce.

La Real Sociedad lo hizo con Remiro; Gorosabel (Pacheco), Zubeldia (Elustondo), Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Silva (Illarramendi), Brais Méndez, Kubo (Barrenetxea) y Cho (Karrikaburu).

Un año antes, la Real Sociedad ganó por 1-2 en Elche, mientras que en la campaña 2020-21 se llevó el triunfo por 0-3 en la jornada inaugural. Ambos equipos se han enfrentado en 19 ocasiones en Primera División, con un balance de ocho victorias del Elche, cinco empates y seis triunfos donostiarras.

El último triunfo franjiverde se remonta a la temporada 2014-15, decidido por un gol del brasileño Jonathas de Jesús, que más tarde jugaría en la Real (1-0). La victoria más amplia del conjunto ilicitano tuvo lugar en el curso 1967-68, cuando goleó por 5-0 en el desaparecido estadio de Altabix.