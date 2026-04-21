El efecto dominó con Marrero, Remiro y el Barça

La Real Sociedad rompió con los pronósticos y se impuso al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. El equipo que dirige Pellegrino Matarazzo competió de tú a tú ante los colchoneros, supo sufrir en los momentos más delicados del momento y la suerte cayó de su lado en la decisiva tanda de penaltis.

Precisamente, en el lanzamiento desde los once metros apareció un jugador poco conocido para el público general y se erigió de héroe para su equipo. Hablamos ni más ni menos de Unai Marrero. El guardameta vasco fue elegido MVP tras sostener a la Real Sociedad con una actuación sobresaliente y rematar su exhibición en la tanda decisiva, donde detuvo dos penaltis.

Unai Marrero detuvo dos penaltis / Agencias

Marrero ha sido el portero de la Copa para la Real Sociedad, pero LaLiga ha quedado en manos de Álex Remiro. El internacional con España es el guardameta titular del club 'txuri-urdin' desde hace temporada y su rendimiento le ha permitido ir con asiduidad a las convocatorias de La Roja. Es uno de los mejores porteros del panorama español y, por tanto, una dura competencia para Marrero.

Sin embargo, el futuro de Remiro parece estar más en el aire que nunca. El portero de Cascante tiene contrato hasta junio de 2027 y su nombre ha sido relacionado con varios clubes de primer nivel europeo. En ese sentido, Deco se reunió con el entorno de Álex Remiro para conocer su situación contractual y analizar el encaje de su posible fichaje.

El portero de la Real Sociedad Alex Remiro / EFE

Aunque reforzar la portería no es una prioridad para el FC Barcelona en estos momentos, la dirección deportiva azulgrana ya había seguido de cerca su evolución en etapas anteriores y la actual situación contractual de Remiro puede favorecer una salida más 'barata' en el próximo verano. Tiene una cláusula cercana a los 70 millones de euros, sin embargo, esta situación obligaría a la Real Sociedad a negociar un precio más económico.

Además, la gran actuación de Marrero hace que la Real Sociedad cuente ya en casa con un sustituto de garantías para sustituirlo. Apenas ha tenido oportunidades para demostrar su valía en el campeonato liguero, pero su rendimiento en el torneo copero le puede ayudar a hacerse con el dominio de la portería 'txuri-urdin'. Y es que su crecimiento ha sido constante, mostrando madurez impropia de su edad y una personalidad que encaja a la perfección con el carácter del conjunto donostiarra.

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Todavía es pronto y queda mucho por delante para el mercado de fichajes, pero todo apunta a que el futuro de Álex Remiro puede convertirse en uno de los culebrones del verano. Hay interés de varios clubes europeos, gusta en el Barça para un rol secundario y la opción de continuar en la Real Sociedad tampoco está cerrada. Pero, por el momento, el 'MVP' de Marrero tranquiliza al club 'txuri-urdin' como posible sustituto...