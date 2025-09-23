Duelo de necesidades entre Real Sociedad y Mallorca, en un campo especial para los baleares

El RCD Mallorca visitará este miércoles el estadio de Anoeta en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, un estadio que trae muy buenos recuerdos al cuadro balear en los últimos tiempos y del que ha sacado resultados positivos.

Uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club fue la clasificación a la final de Copa del Rey de 2024, cuando los bermellones resistieron frente una Real Sociedad que desaprovechó la oportunidad de clasificarse ante su afición en una tanda de penaltis donde Dominik Greif, portero del Mallorca, se erigió como héroe.

Sin embargo, el buen hacer del conjunto insular no se quedó en ese partido, puesto que el curso pasado consiguió asaltar el feudo blanquiazul con un triunfo por 0-2 con los goles de Cyle Larin y Sergi Darder en un choque que le dio impulso para luchar por la clasificación a Europa.

El equipo de Jagoba Arrasate llega a este encuentro en una dinámica preocupante tras sumar solo dos puntos en los primeros cinco partidos y necesita sacar un resultado positivo de un duelo entre dos equipos que todavía no han estrenado su casillero de victorias en el nuevo curso liguero.

La Real Sociedad, una de las víctimas preferidas de Sergi Darder

El futbolista del RCD Mallorca Sergi Darder tiene a su próximo rival en LaLiga EA Sports, la Real Sociedad, como una de sus víctimas preferidas a la hora de generar goles. El jugador mallorquín ha producido cuatro goles en competición liguera contra el elenco donostiarra, repartidos en dos goles y dos asistencias, solo superados por los cinco goles generados contra el Rayo Vallecano.

Darder fue uno de los artífices de la victoria 0-2 en el Reale Arena la pasada temporada contra el equipo dirigido por aquel entonces por Imanol Alguacil, con su tanto en la segunda mitad.

El centrocampista no ha arrancado la temporada a un buen nivel, al igual que el resto de sus compañeros, y necesita elevar sus prestaciones para ayudar a un equipo que ha arrancado la liga con dos puntos en sus primeros cinco partidos.