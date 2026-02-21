Drama con Odriozola: dura 20 segundos en el campo tras una lesión de rodilla

Cuando volvía a sentirse futbolista, cuando volvía a ser importante en la Real Sociedad, cuando volvía a disfrutar de esa regularidad sobre el terreno de juego... Álvaro Odriozola sufrió un durísimo varapalo en el encuentro frente al Real Oviedo.

El lateral 'txuri-urdin' tan solo llevaba 20 segundos sobre el terreno de juego cuando, en una disputa de balón, se lesionaba en la rodilla. Las imágenes dejaron enmudecida a toda Anoeta. Al intentar robarle el balón al carbayón Ilyas Chaira, Odriozola clavaba mal su pierna de apoyo sobre el verde y la rodilla se le desplazaba ligeramente hacia dentro.

No tardó el futbolista en tumbarse en el suelo llevándose las manos al rostro, con claras muestras de dolor. El exjugador del Real Madrid había entrado al terreno de juego en el minuto 53 como revulsivo para tratar de darle la vuelta a un 0-2 en contra. Sin embargo, tan solo duró unos segundos, hasta esa desafortunada acción que le obligó a retirarse del verde en el 56'.

Odriozola abandonó el campo con lágrimas en los ojos, sin poder apoyar la pierna y ayudado por los servicios médicos de la Real Sociedad. Por el momento no se conoce el alcance de su lesión, aunque las sensaciones no son nada positivas a la espera del parte médico oficial.

"No está bien, pero no quiero decir nada hasta que tengamos el diagnóstico y entonces podremos comunicar mejor qué tiene. Obviamente, es muy desafortunado que entre al partido muy motivado y tenga que salir con una lesión de rodilla. Así que es muy desafortunado y esperamos lo mejor. Esperamos lo mejor para él", dijo Matarazzo tras el encuentro.

También se mostró preocupado Aritz Elustondo, precisamente el sustituto del donostiarra tras su lesión: "Entras con todas las ganas del mundo y ha tenido que salir como ha salido. Es una pena, tener que retroceder, porque le había costado volver a tener protagonismo en el campo. El fútbol a veces suele ser muy injusto y lo está siendo con él. Seguro que con nuestro apoyo la recuperación va a ser lo más rápida posible".