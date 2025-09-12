La dosis de optimismo de Sergio Francisco ante el Madrid: "En Anoeta la Real puede ganar a cualquiera"

Este sábado, Anoeta será testigo de un partido de alto calibre. La Real Sociedad recibirá en casa al Real Madrid, en un encuentro en el que se espera un lleno absoluto y mucha expectación por lograr la primera victoria. Sergio Francisco ha señalado en la rueda de prensa de este viernes que el choque será contra "uno de los mejores equipos del mundo", pero ha asegurado que con la mejor versión de la Real y jugando en Anoeta pueden "ganar a cualquiera".

"Es uno de los mejores equipos del mundo, pero en nuestra mejor versión somos capaces de crear ocasiones y ganar a cualquiera. Jugamos en casa, y eso también nos va a ayudar. Vamos a intentar limitarles lo máximo y generar cuando podamos", ha comentado Sergio Francisco este viernes en la previa del choque ante el Real Madrid. "El Real Madrid de Xabi Alonso es un equipo con un punto más de orden que el de Ancelotti, pero mantiene la peligrosidad en las transiciones", ha añadido Sergio cuando ha sido preguntado por el juego del conjunto blanco.

Kubo, Oyarzabal y 22 disponibles más

El técnico de Irun ha dado a conocer una convocatoria donde figuran 24 futbolistas. Como novedades, entran por vez primera Álvaro Odriozola y Carlos Soler, y se quedan fuera Yangel Herrera y Óskarsson por lesión, y Sadiq por decisión técnica. Sobre Soler, ha subrayado que "le falta un punto de físico", pero no descarta que mañana pueda jugar.

Take Kubo acabó con un vendaje en el tobillo en el duelo de Japón ante México, pero Sergio Francisco ha aclarado que "está disponible para el partido de mañana" y que el jugador le ha dicho que "no tiene ningún problema". Kubo podría entrar en un once en el que seguro estará Mikel Oyarzabal. El de Éibar viene de dar tres asistencias y anotar un tanto con España, y su preparador ha declarado que "cuando él participa, el juego mejora".

Sobre Álvaro Odriozola, ha comentado que han contado con él prácticamente toda la pretemporada, y una vez se ha cerrado el mercado ha decidido meterlo en la convocatoria. "Puede estar disponible para jugar", ha añadido.

En lo personal, el técnico ha declarado que está "tranquilo": "El día del Valencia sí que estuve un poco más nervioso, pero ahora estoy muy tranquilo. Quiero a un equipo que dé a la gente lo que quiere y consigamos la primera victoria", cerraba.