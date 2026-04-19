El desplante de Oyarzabal a Ayuso, en el punto de mira

Saltó la sorpresa en La Cartuja. La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis gracias a la actuación de Unai Marrero, uno de los nombres propios de la Copa del Rey. El conjunto de Diego Simeone, que llegaba pletórico a Sevilla tras eliminar al FC Barcelona en la Champions League, sufrió una nueva decepción. Otra más para el equipo rojiblanco.

La final de la Copa del Rey está en boca de todos y se está analizando cada detalle al máximo. Una de las grandes polémicas fue cuando la afición de la Real Sociedad pitó el himno de España, algo que para muchos está en tela de juicio.

Sin embargo, hay otros detalles que tampoco pasaron desapercibidos, especialmente en X, antes conocido como Twitter.

Cuando los jugadores de la Real Sociedad subieron al palco para recoger las medallas y Mikel Oyarzabal para levantar el título, se pudo ver en la retransmisión de La 1 cómo el delantero no dio la mano a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En lugar de saludar a la política del Partido Popular, fue directamente hacia Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

Un detalle que está dando mucho de qué hablar, ya que algunos consideran que se trata de un despiste o de los nervios del momento, aunque otros tienen claro que es una acción premeditada.

"Oyarzabal no le da la mano a Ayuso porque a lo mejor ni sabe quién es. Hay mucho egocentrismo madrileño que se piensa que todo es Madrid" o "Es porque no la habrá visto", apuntaron varios seguidores en X.

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Otro de los aspectos que los usuarios de la red social de Elon Musk no entienden de ninguna manera es la presencia de Alberto Núñez Feijóo, quien estaba al lado de Juanma Moreno Bonilla. Muchos expresaron su malestar: "¿Qué hacía allí?" o "Está en todos los fregados".