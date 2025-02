El debut para olvidar de Jon Balda con la Real: amarilla y sustituido en 20 minutos

Jon Balda no podría haber imaginado un debut más complicado con el primer equipo. El lateral donostiarra, indiscutible con la Real Sociedad B, era la gran noticia en el once titular de Imanol Alguacil en el partido contra el Midtjylland en Europa League. La expectación era máxima para ver al defensa debutar en un partido de máxima exigencia, aunque las cosas no terminaron de salir como esperaba...

El lateral donostiarra tuvo la confianza de su técnico para el partido de ida de los playoff de la Europa League contra el Midtjylland. En un partido de máxima exigencia, Jon Balda tenía la oportunidad de disputar los primeros minutos con el primer equipo, un debut de ensueño... que terminó siendo de pesadilla.

Un debut para olvidar

Con apenas dos minutos de partido disputados, el lateral tuvo que frenar el ataque del conjunto danés y fue amonestado por ello. Consciente de ello, el chileno Darío Osorio buscó el uno contra uno de manera constante durante el inicio de partido y Alguacil quiso curarse de espantos. Tomó la decisión de sustituir al canterano tras apenas 20 minutos de debut para desilusión del jugador que no se terminaba de creer lo que acababa de suceder.

Al defensa le pesó la presión en su primer partido con el primer equipo, aunque desde el club donostiarra tienen grandes esperanzas puestas en el jugador. Con Aihen Muñoz lesionado, el técnico de la Real se decantó por el canterano antes que por Javi López, habitual en los esquemas de los Txuri-Urdin. El lateral no pudo responder a la confianza de Imanol, aunque todo parece indicar que seguirá ganando protagonismo conforme avance la temporada. Un debut para olvidar.