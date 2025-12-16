Claudio Barragán, entrenador del Eldense, sobre la Real Sociedad: "Cuando hay un cambio de entrenador la gente suele levantar las orejas"

El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, aseguró este lunes que poder jugar ante un adversario como la Real Sociedad en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se disputa este martes en el Nuevo Pepico Amat es “un premio para todos”y advirtió que su oponente legará "motivado" por el cambio de técnico de las últimas horas.

“Sabemos que va a ser un partido complicado porque enfrente tenemos a un rival de superior categoría, pero nosotros queremos competir bien y mostrar buenas sensaciones”, recordó el entrenador azulgrana.

Sobre el relevo en el banquillo en la Real Sociedad, Claudio Barragán comentó que “cuando hay un cambio de entrenador puede ser una motivación extra porque la gente suele levantar las orejas. Seguramente nos encontraremos a una Real con ese plus, pero nosotros también estamos motivados”.

En este sentido, Claudio Barragán apela al apoyo desde la grada para intentar sorprender a la Real Sociedad porque “el equipo se lo merece por lo que está haciendo esta temporada. Es un día para disfrutar todos, tanto el equipo como la afición”.

El técnico valenciano del Eldense confirmó la ausencia por lesión del defensa Darío Dumic por un percance sufrido en el último entrenamiento del conjunto alicantino que obligó al jugador a ser trasladado al hospital.