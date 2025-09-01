Carlos Soler ya está en San Sebastián con el deseo de emular a Silva

El centrocampista Carlos Soler ha llegado este lunes a San Sebastián para fichar por la Real Sociedad, un día después de que lo hiciera otro jugador del centro del campo, el venezolano Yangel Herrera. Estas son las operaciones en las que el club donostiarra ha estado especialmente centrado durante el fin de semana, sin dejar de lado las peticiones del Valencia para la cesión de Umar Sadiq.

Soler, quien procede del Paris Saint-Germain (PSG), ha llegado a las 10.30 horas al hotel Costa Vasca, acompañado por el miembro del cuerpo técnico de la Real Gorka Larrea. Durante la jornada de hoy, último día de mercado, se espera que la Real anuncie oficialmente la contratación del valenciano. El fichaje de Herrera, procedente del Girona FC, es oficial desde este mediodía.

Carlos Soler, nacido en Valencia en 1997, es canterano del Valencia, club con el que despuntó desde muy joven y en el que jugó durante siete temporadas, hasta que en el año 2022 el PSG lo fichó. La pasada temporada dejó de contar para Luis Enrique, por lo que jugó cedido en el West Ham United de la Premier League, con el que disputó 31 partidos.

Una ilusionante etapa en el estadio en el que debutó en Primera

Ahora, Carlos Soler inicia una ilusionante etapa en Anoeta, estadio en el que debutó con la camiseta del Valencia CF bajo la dirección técnica de Voro en la temporada 2016/17. El medio jugará en el equipo en el que también brilló en España David Silva. El campeón del mundo con la Roja, ex del Valencia, pasó por Donostia una vez concluida su exitoso periplo en el Manchester City. Silva es el ídolo con el que creció Soler de niño viendo los partidos de su equipo, el VCF.

Con estas dos incorporaciones cerradas, la Real empleará el último día de mercado para intentar dar salidas a jugadores que, en principio, no cuentan para el nuevo técnico, Sergio Francisco, como Sadiq Umar, Sheraldo Becker y Álvaro Odriozola.