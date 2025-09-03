Carlos Soler: "He hablado con Mikel Merino y me ha dicho que tiene envidia de mí"

Los centrocampistas Carlos Soler y Yangel Herrera, últimos fichajes de la Real Sociedad, se han mostrado este martes muy contentos y con muchas ganas de debutar con su nuevo equipo. Ambos fueron presentados en una rueda de prensa en la que estuvieron acompañados por el presidente de la Real, Jokin Aperribay, y el director de Fútbol del club, Erik Bretos.

Soler, exjugador del Paris Saint Germain, y el venezolano, ex del Girona, han firmado un contrato que les vincula con el club txuri-urdin hasta el término de la temporada 2029-2030. Soler afirmó que está “muy agradecido por la confianza” que ha depositado el club en él. Además, añadió que el interés viene de “años atrás, aunque no se pudo dar". "Pero esta vez, aunque haya llegado tarde, llevábamos tiempo intentándolo”, apostilló.

“He hablado con Mikel Merino y me ha dicho que tiene envidia de mí y voy a disfrutar mucho”, añadió el valenciano. Soler coincidió con el navarro y también con Oyarzabal y Zubimendi, este ya exjugador de la Real, en los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Europeo sub-21 de 2019.

El jugador criado en Paterna debutó en Primera División en Anoeta en 2016 y ahora está “ansioso de sentir el calor de la afición”. Tras varios años en Valencia, el PSG pagó cerca de 18 millones de euros por él y la última campaña la disputó en forma de cesión en el West Ham londinense.

Yangel Herrera, que ha llegado lesionado a San Sebastián, señaló que le queda un mes fuera de los terrenos de juego. “Estoy ansioso y con muchísimas ganas de demostrar que no se han equivocado en ficharme”, destacó el internacional con La Vinotinto.

En su selección coincide con Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real, y dijo que ha sido “muy importante” para que ahora esté en San Sebastián. Herrera cuenta con una amplia experiencia en la élite, con pasado, entre otros, en Girona, Espanyol, Huesca o Granada. Ahora, a sus 27 años, aseguró que “está muy contento” de aterrizar en San Sebastián y espera estar “pronto” disponible para ayudar al equipo.