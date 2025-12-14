El candidato con 'ADN Barça' para sustituir a Sergio Francisco

La derrota del viernes frente al Girona fue la sentencia de Sergio Francisco. El doblete de Tsygankov y la actuación estelar de Ounahi sirvieron para voltear el 1-0 logrado por Guedes y clavar el último clavo sobre la continuidad del técnico irundarra. El proyecto de Sergio Francisco se queda a medias, sin más oportunidades de aumentar el legado heredado de Imanol Alguacil en San Sebastián.

La directiva donostiarra, encabezada por Jokin Aperribay, busca ahora soluciones de urgencia para ocupar el puesto de entrenador. De momento, a falta de encontrar un relevo de garantías, Ion Ansotegi, actual entrenador del Sanse, será el encargado de asumir las riendas del proyecto de forma interina en los dos encuentros que restan antes del parón navideño. Imanol Agirretxe será el segundo al mando.

Sergio Francisco, durante el Real Sociedad-Girona / EFE

La intención desde los despachos es tomarse un periodo de reflexión y atacar la contratación de un nuevo preparador en estas fechas festivas, coincidiendo con el parón futbolístico. Como es habitual en estas situaciones, muchos nombres han saltado a la palestra en las últimas horas. Entrenadores de élite, sin equipo y que podrían encajar en el perfil que se busca en San Sebastián.

'Pimi', entre los candidatos

Pues bien, según ha podido saber SPORT, uno de esos técnicos que agradan en la Bella Easo es Xavier Garcia Pimienta. El mister catalán se encuentra sin equipo desde su salida del Sevilla y voces autorizadas en la directiva 'txuri-urdin' le ven como el candidato ideal para recuperar el buen nivel futbolístico que había exhibido la plantilla realista en las pasadas temporadas.

García Pimienta, en el banquillo de Nervión / EFE

García Pimienta es un entrenador con el denominado 'ADN Barça', que conoce a varios miembros del vestuario puesto que coincidió con ellos en la cantera azulgrana y que casaría a la perfección con esa propuesta futbolística que implantó Imanol y que tuvo a la Real Sociedad en lo más alto, logrando la Copa del Rey en 2021.

Como decíamos, 'Pimi' coincidió con jugadores como Sergio Gómez o Take Kubo en su dilatada carrera en la cantera culé, donde estuvo 17 años dirigiendo a diversos equipos, desde cadetes hasta el filial. Por sus manos han pasado futbolistas como Messi, Pique, Cesc, Thiago, Sergi Roberto, Grimaldo, Cucurella, Ansu o Balde. En el Reale Arena gusta y mucho esa confianza que deposita en los jóvenes, un aspecto a tener en cuenta dada la filosofía de cantera del club.

No hay prisa⁠

Thiago Motta o Marco Rose son algunos de los nombres que también han salido a la luz. El italobrasileño ya habría dado su negativa a la Real, mientras que el alemán es también muy del agrado de la directiva, aunque podría tener en contra su elevado caché económico. La negociación todavía no ha empezado y se espera un paciente compás de espera los próximos días.