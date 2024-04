Barrenetxea: "Le cogimos tirria al Mallorca..."

Ander Barrenetxea habló sobre la final de Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca en Radio Marca. El jugador de la Real Sociedad admitió que prefería que ganase el Athletic, ya que beneficiaba las opciones europeas del conjunto donostiarra, y que se "quedó dormido" a los diez minutos del partido.

“Desde que nos eliminaron, prefería que ganara el Athletic. No solo por lo de Europa, que nos venía mejor a nosotros, sino porque es el equipo que más se ha ganado esta Copa. Llevan años que si finales, semifinales… se lo merecía. Al margen es que tengo amigos que no los tengo en el Mallorca y les deseo lo mejor siempre. Me alegro por ellos”, aseguró el delantero de San Sebastián.

Que el rival del Athletic fuera el Mallorca facilitó la postura del jugador, después del 'pique' entre la Real Sociedad y el conjunto balear en semifinales. "Ya no es portarse bien o mal. Tú haces una cosa, luego te la comes. Tampoco por los gestos, que me pareció un poco lamentable...". Además, Barrenetxea admitió que "le cogió tirria" al Mallorca en esa eliminatoria.

A pesar de apoyar al Athletic en la final, el jugador de la Real Sociedad dejó claro que jamás jugaría junto a los 'leones'. "Yo no jugaría en el Athletic, no podría, soy de la Real y la Real me lo ha dado todo. No lo mejor del mundo porque eso solo se lo deseo a la Real, pero les deseo el bien".

El '7' ha vuelto a jugar después de un mes de baja por una lumbalgia aguda. "Estoy muy bien, con las pilas recargadas en los tres días libres que he tenido, que he pasado tranquilo, en casa y paseando el perro. Ha sido un año complicado, he querido jugar siempre, también me han achuchado para estar, ha sido duro jugar con dolor...", confesó.

La Real, sexta en liga

La Real Sociedad está situada en la sexta posición de La Liga, con un margen algo amplio tanto por arriba como por abajo. Barrentexea no pudo ocultar sus ganas de volver a competir en la Champions League. "El objetivo es volver a Europa. Cuando juegas la Champions, no quieres jugar otra cosa, pero sabemos que clasificarnos el año pasado fue una locura, porque hay equipos muy buenos en LaLiga".