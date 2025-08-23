Aramburu destaca que su objetivo es devolver a la Real la confianza depositada en él

El lateral derecho de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu afirmó este miércoles que su propósito pasa por "devolverle al club la confianza" que en su momento le dio, ya que siempre ha sido feliz en la Real y quiere seguir muchos años, algo que se "tendrá que ganar". El internacional venezolano, a priori, parte como titular en su posición en este arranque de temporada, aunque él no lo ve así porque "ninguno se siente más que el otro". "Todos tenemos nuestras virtudes y hay una competencia sana en el puesto", ha añadido.

Aramburu y Sergio Francisco durante el primer partido de liga ante el Valencia / EFE

UNA NUEVA ERA EN DONOSTI

El estreno liguero en casa llegará este domingo ante el RCD Espanyol, "un equipo duro" como destacó Aramburu, tal y como "lo demostró el fin de semana con la victoria ante el Atlético de Madrid". Precisamente, la regularidad en Anoeta es una de las asignaturas pendientes de la Real, algo que ha admitido el lateral, ya que "el año pasado algunos partidos costaron más de lo normal". "Toca borrón y cuenta nueva para que este año vaya mejor", ha recalcado el internacional vinotinto.

Además, será el primer partido de la era Sergio Francisco en Anoeta. Sobre qué tipo de exigencias tiene el nuevo técnico, Aramburu afirmó que el irundarra quiere que "la línea esté mejor preparada" en los errores más comunes del juego, por lo que deberán de estar "más estrechos" en defensa.