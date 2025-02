"¿Arabia Saudí? A mí me gusta el fútbol bueno, no el fútbol caro"

La Real Sociedad fue muy superior al Midtjylland y dejó encarrilado el pase a los octavos de final de la Europa League. Los de Imanol Alguacil recuperaron la pegada para poner tierra de por medio en una eliminatoria que se decidirá la semana que viene en el Reale Arena.

El gran protagonista del encuentro fue sin lugar a dudas Takefusa Kubo. El futbolista japonés fue el autor de uno de los dos goles 'txuri-urdin' en una espectacular jugada individual y, además, se llevó el premio de 'MVP' del partido por su notable actuación.

Tras el partido, Kubo se mostró feliz por el resultado, aunque criticó el estado del terreno de juego: "Desde que soy profesional, este ha sido el peor campo en el que he jugado, había más marrón que negro", apuntó en declaraciones a 'Radio Marca'

Asimismo, defendió a su técnico Imanol Alguacil, que está siendo criticado por algunos sectores de la afición de la Real Sociedad por los resultados de los últimos meses. "No sé si es el mejor entrenador de la historia del club, lo que si tengo claro es que es el que más me ha ayudado. Si Imanol quiere renovar, el club debería ponerle el contrato en la mesa sin pensarlo", manifestó.

¿CAMINO A ARABIA?

Por último, preguntado por los jugadores que deciden emprender una nueva aventura en el fútbol saudí atraídos por ofertas casi irrechazables, Kubo fue muy tajante. "A mí me gusta el fútbol bueno, no el fútbol caro", explicó, dejando claro que su futuro no pasa por Arabia Saudí.