André Silva, presentado en la Real, no pone fecha para reaparecer tras su lesión

El delantero portugués reconoció estar "encantado" de estar a San Sebastián y "poder ayudar pronto dentro del campo" Respecto a sus prestaciones, recordó que en la liga alemana marcó 28 goles en una temporada

La Real Sociedad ha presentado hoy al delantero cedido por el RB Leipzig, el portugués André Silva, que sigue lesionado y no se pone fecha para la reaparición, aunque reconoció estar "encantado" de estar a San Sebastián y "poder ayudar pronto dentro del campo".

"Vengo a la Real porque cuando jugué aquí con Leizpig me encantó el estadio y el equipo. Siempre sentí cosas muy buenas hacia la Real", declaró Silva en sus primeras manifestaciones públicas en las que no ocultó su ilusión por volver a la liga española en la que en su día, en el Sevilla, se sintió "muy bien, con el ambiente y con el tipo de juego".

El nuevo futbolista de la Real sufrió una importante lesión muscular en el mes de mayo y desde entonces no ha podido jugar. Ahora se recupera con los especialistas de Zubieta pero su fecha de reaparición no está clara.

"Me siento mejor desde la lesión, cada día que pasa estoy más cerca de volver pero no quiero aventurar a dar un día porque es mi primera lesión muscular y, aunque en mi cabeza espero estar muy pronto, la gente que entiende me da un plazo y me pide que sea paciente", comentó a este respecto en una comparecencia en el Reale Arena junto al presidente del club, Jokin Aperribay.

Silva se mostró prudente a la hora de marcarse objetivos goleadores ambiciosos, recordó que en la liga alemana marcó 28 goles en una temporada. "A pesar de que siempre quieres más, hay varias condiciones y no se puede prometer nada", manifestó.

El presidente Jokin Aperribay, encargado de darle la bienvenida, aseguró estar convencido de que será "un año magnífico" y agradeció a Silva la elección de San Sebastián, donde espera que "meta muchos goles" como el que nos hizo en Anoeta con Leipzig" en febrero de 2022 en una eliminatoria de Europa League.