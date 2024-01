Alguacil: "Hemos demostrado que sabemos competir"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha destacado el buen momento en el que su equipo y el Athletic Club llegan al derbi de mañana en San Mamés y ha augurado un choque muy igualado.

El entrenador txuri urdin alabó en rueda de prensa la temporada del Athletic Club: "Ellos están en un muy buen momento de forma. Es un rival muy difícil en su casa, pero hemos demostrado que sabemos competir y estoy seguro de que mañana no será menos".

También se deshizo en elogios hacia la figura del entrenador rival, Ernesto Valverde, a quien considera uno de los mejores entrenadores de LaLiga EA Sports.

Sobre el momento en el que llega la Real a este encuentro, Alguacil se mostró positivo, y destacó que el equipo llega "con muy buenas sensaciones".

"Son 12 partidos seguidos sin perder, tanto Liga, en Copa como en Liga de Campeones y solo hemos perdido tres partidos, igual que ellos, por lo que si alguien tiene dudas en este momento, creo que no sabe de qué va esto".

En el apartado de las bajas se ha escrito una nueva página: Umar Sadiq, que se ha lesionado en la concentración con Nigeria previa a la Copa África y que volverá a San Sebastián para empezar su recuperación, aunque no se sabe cuándo llegará según el entrenador guipuzcoano, ni tampoco el alcance de la afección en la rodilla izquierda.

En la otra cara de la moneda está André Silva, ya recuperado de su lesión en el sóleo, que "si entra en la convocatoria, es porque está disponible". "Es cierto que ha estado ausente algunos días, pero está en condiciones para arrimar el hombro", añadió Alguacil.

La principal novedad en el once de la Real será Unai Marrero en sustitución del sancionado Álex Remiro. El guardameta se estrenará como titular en Liga y Alguacil lo vio "súper preparado", ya que "si algo tiene es carácter y personalidad. No sé qué tipo de partido le va a salir, pero no tengo duda de que lo hará bien, porque tiene muchas y muy buenas cualidades".