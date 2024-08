Alguacil deja fuera a Mikel Merino por las "conversaciones abiertas con otros clubes"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a las puertas del primer encuentro liguero ante el Rayo Vallecano, destacó que las ausencias en la convocatoria de Mikel Merino y de Carlos Fernández se deben a que "tienen conversaciones abiertas con otros clubes para resolver sus futuros". Cree que dejarlos fuera ya que "es lo mejor para ellos y para el club".

Tal y como argumentó en rueda de prensa, no ha sido un verano fácil para el conjunto 'txuri urdin', ya que también se dio una salida capital como la de Robin Le Normand al Atlético de Madrid. Un futbolista de quien se acordó Alguacil: "Solo puedo darle las gracias como persona y como jugador, y a partir de ahora desearle lo mejor".

Aunque no todo es negativo, ya que todo apunta a que, tras el "no" al Liverpool, Zubimendi se quedará en la Real.

Para el entrenador, "es el mejor fichaje de este año". "Sabíamos que con el año que ha hecho iban a venir a por él. El Liverpool es un equipo histórico y muy grande y, viendo todo el dinero que querían poner encima de la mesa, hay que valorar lo que significa que Martín haya dicho que no para quedarse aquí", destacó.

Las posible salidas de Merino y de Carlos abren las puertas de par en par a las incorporaciones, la de un central y la de un delantero, aunque Alguacil prefirió ser cauto sobre esto: "No me quiero aventurar con los fichajes. Hasta que no esté hecho, prefiero no hablar demasiado. Evidentemente, yo he pedido incorporaciones en todas las posiciones para poder tener la mejor plantilla posible", puntualizó.

El míster realista también tuvo tiempo para hablar sobre su renovación, ya que cabe recordar que su contrato finaliza en junio del 2025. Al igual que siempre, el patrón se mostró autoexigentey dijo que se tiene que ganar la renovación, algo que pasa por "sacar el máximo rendimiento posible a la plantilla".

"Los cinco años hechos hasta ahora han sido muy buenos, pero no me quiero quedar ahí, quiero seguir", aseguró.

La Liga comienza mañana y tocó hablar sobre el rival y sobre el debe que tiene el equipo este año. "No va a ser fácil. Aunque no estemos al 100%, es importante empezar ganando. El año pasado no les dimos grandes alegrías a los aficionados en casa, y somos conscientes de que hay que mejorar esos números", añadió Alguacil.

Un partido que se afronta con novedades en la convocatoria más allá de las ausencias de Merino y de Carlos. Aihen Muñoz, quien cayó lesionado de gravedad en la rodilla el pasado mes de enero, vuelve a una convocatoria: "No ha podido competir en pretemporada, ya que los servicios médicos no le dieron el alta hasta la semana pasada. Ha tenido minutos de calidad en los entrenamientos y está bien", explicó.

En el apartado de lesiones, destaca la novedad de Álvaro Odriozola, que sufrió un esguince en los entrenamientos, aunque "no le llevará mucho tiempo". Alguacil le espera para la semana que viene.

Igor Zubeldia es otro que podría volver la semana que viene, ya que "las sensaciones son buenas".

Y habrá que esperar más a Arsen Zakharyan. Alguacil confirmó que los plazos de su lesión serán de entre dos y tres meses.