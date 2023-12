Alguacil: "No somos conscientes de lo que estamos logrando"

Imanol Alguacil se mostraba tremendamente orgulloso del éxito que consiguió la Real Sociedad al clasificarse como primera de su grupo después de empatar en el difícil campo del Inter.

El técnico donostiarra quería poner en valor lo que estaba consiguiendo su equipo: "Creo que no somos conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que logra este equipo. Seguramente dentro de unos años lo valoremos más claramente. Hacer historia en un estadio así y ante un pedazo de rival como el Inter, meterte en octavos y como primeros de grupo. Es increíble", enfatizó.

Alguacil añadió que se iban contentos, pero que querían haber ganado: "No hemos pensado en otro partido, lo teníamos muy claro y nos vamos con la pena de no ganar, que es lo que queríamos".

El entrenador de la Real no quiso restar ni un elogio para sus jugadores: "Hemos hecho un partidazo, estoy muy orgulloso de estar aquí con estos chavales. Con muchos llevo mucho tiempo ya, imagina lo que supone para mí conseguir esto con ellos.

Alguacil defendió la calidad y ambición de sus futbolistas y la buena relación que mantiene con ellos: "La clave es tener muy buenos jugadores, que van a muerte con la idea del entrenador. A partir de ahí, hay que tenerlos bien puestos para jugar y arriesgar así en semejante estadio. Un entrenador no es nada sin sus jugadores, y se nota cuando tus futbolistas van a muerte contigo".

Para el técnico de la Real, tenían motivos para estar orgullosos: "No me sale otra palabra que orgullo. Que no se nos olvide que el Inter es el finalista de la última Champions y que jugaba en casa, ante su afición. Aún no nos damos cuenta del valor que tiene lo que hemos hecho. Queríamos ser primeros y nos vamos con la espinita de no haber ganado, que es lo que queríamos, pero el mérito de estos futbolistas es impagable".