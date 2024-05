Alex Remiro y su amor por la Real Sociedad: "Ha sido la mejor decisión de mi vida"

Alex Remiro recibió el premio MVP como mejor jugador de la temporada en la Real Sociedad para los aficionados del club 'txuri-urdin'. El guardameta ha sido uno de los menos goleados de la competición liguera y con sus grandes intervenciones ha ayudado a lograr la clasificación para la Europa League.

Al recoger el premio, el portero confesó su amor incondicional a la Real Sociedad: "Me siento ya como un guipuzcoano más, me identifico mucho con la ciudad y su gente. Estoy muy a gusto, tengo la cuadrilla ya aquí, cada vez un círculo más amplio, es una maravilla. No sé donde voy a acabar jugando, ojalá sea aquí, pero seguro que viviendo va a ser aquí 100%. Para mí venir a la Real, el otro día me lo decían, ha sido la mejor decisión de mi vida".

El guardameta ha conseguido este curso dar el paso definitivo en su carrera que le ha permitido debuta con la Selección española. "Para mí es algo increíble haber debutado. Lo hablaba con Aperribay y Olabe, cuando renové, que quería devolver al portero de la Real a la selección y cumplir ese sueño es increíble. Es un sueño más que me ha llegado de la mano de la Real. Vamos cinco, pero podríamos ir ocho y eso habla muy bien del equipo", apuntó.

Remiro estará presente en la Eurocopa tras conocer la lista de convocados de Luis de la Fuente. "España siempre tiene grandísimos jugadores, hay un muy buen grupo y tenemos mucha ilusión en la Eurocopa, en hacer un buen papel, en ser un equipo ganador y nos prepararemos y trabajaremos para ello", señaló.

No obstante, no tendrá nada fácil conseguir la titularidad para el torneo internacional con la competencia de Unai Simón y David Raya: "Verte año tras año pelear con estos porteros y esta temporada aguantar hasta el final, haciendo una grandísima temporada los tres, a nivel personal es espectacular. Estoy muy contento y feliz de estar peleando por esos objetivos, con el tiempo me pararé a pensarlo y valorarlo".