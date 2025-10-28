Adrián Vázquez, entrenador de la SD Negreira: "Pasar sería un milagro, será un día de fiesta pase lo que pase"

Adrián Vázquez, entrenador de la SD Negreira, admitió este pasado lunes, en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de Copa del Rey ante la Real Sociedad (21:00 horas), que la diferencia entre ambos es “muy grande”, pero “a ilusión” y "motivación" el conjunto donostiarra no le gana al suyo.

“En el vestuario hay muchísima ilusión, desde que eliminamos al Textil todo el mundo estaba deseando que llegara este partido. A todos nos ha costado centrarnos en estos últimos partidos de Liga. Ver el campo lleno es lo que más ilusión nos hará”, indicó en rueda de prensa.

El técnico gallego dijo que su equipo, que milita en Preferente, intentará competir “lo máximo posible”, y para eso tendrá que cambiar su estilo de juego porque les va a costar “muchísimo” quitarle la pelota al equipo dirigido por Sergio Francisco.

“Contra la Real Sociedad cambia totalmente el escenario. Ser competitivos pasa por nuestra fase defensiva, por estar juntos, por ser sólidos a nivel defensivo, por conseguir que no estén cómodos en su circulación de balón y llevar el partido a un resultado estrecho el mayor número de minutos posibles”, avisó.

𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 é froito do soño de todo un pobo 𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆. Toda Negreira viste as súas mellores galas para un día 𝒎𝒐𝒊 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍



𝗘́ 𝗔 𝗡𝗢𝗦𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔 🔥🧨 e traballamos moito para chegar ata aquí, e queremos todo apoio e ánimos dende as bancadas pic.twitter.com/MN4pn1BTyD — SDNegreira (@SDNegreira) October 27, 2025

"En motivación, seguro que le ganamos a la Real Sociedad. La ilusión de los jugadores es del 120 por ciento. Hay jugadores que en la fase defensiva les cuesta, que tenemos que estarles encima para el repliegue, y mañana estoy seguro de que lo van a hacer porque igual es la única oportunidad que tenemos de jugar un partido de estos”, indicó en alusión al duelo con un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

Adrián Vázquez aseguró que ni ha pensado cómo celebraría una hipotética clasificación a la siguiente ronda: “Ni lo pensé, la verdad. Pasar sería un milagro, mañana será un día de fiesta, pase lo que pase”.