Zubimendi, ¿una alternativa real a Rodri en el Madrid?

El mensaje que se traslada desde el entorno del Real Madrid tras el giro argumental en el fichaje de Rodri es que el mercado está cerrado. Esta afirmación admite, sin embargo, un pie de página cuando se amplía el foco y se interpretan las palabras de Mourinho sobre una “plantilla corta”, en la que resultan necesarios perfiles polivalentes como el de Bernardo Silva. Los 20 hombres con los que cuenta el portugués salen de un filtro con descartes que determinarán si el club acude al final de la ventana de fichajes en busca de dos opciones: un mediocampista y un central. ¿Es Zubimendi una alternativa a Rodri?

Zubimendi y la llamada que no llegó

Esa es la pregunta que han empezado a hacerse los seguidores del club blanco, ávidos de que se cumpla una de las principales misiones del mercado. El propio Bernardo Silva puede ejercer en la base de la jugada y con Güler se ha experimentado en un papel similar, pero ambos rinden mejor cerca de la portería rival. El nombre del mediocampista del Arsenal estuvo en una de las carpetas que el Real Madrid no fue capaz de cerrar el pasado verano.

El factor Xabi Alonso hizo que Zubimendi esperase la llamada del club blanco. Nunca llegó y el jugador vasco, al que el exentrenador madridista dirigió en el Sanse, filial de la Real Sociedad, fichó por el Arsenal por 70 millones de euros. Con la caída de la opción Rodri, quien se habría decantado por el Barça, el nombre de Zubimendi, con contrato hasta 2030, ha vuelto a sonar. Por el momento, las referencias públicas sobre este supuesto interés se reducen a scoops como el de Sébastien Vidal, periodista especializado en fútbol inglés.

Esta información provocó la reacción de otros actores mediáticos, como el creador de contenido francés Riles, que mantiene relación con algunos futbolistas galos del Real Madrid. Fue el primero en asegurar con vehemencia que Rodri acabaría en el Barça. En un vídeo publicado este domingo, afirmó que el club no está trabajando en el fichaje de Zubimendi y planteó que el rumor, amplificado por el ecosistema de cuentas verificadas de X en busca de interacciones, podría responder a un movimiento de agentes para despertar el interés madridista. En ese contexto también sitúa los 90 millones de euros atribuidos al Arsenal por un jugador con una valoración de mercado de 75.

El fichaje de Bruno Guimarães

El pico de búsquedas sobre Zubimendi, más allá de la negociación de Rodri con el Barça, coincide con el reciente fichaje por el Arsenal de otro centrocampista como Bruno Guimarães, por quien ha pagado 87 millones de euros al Newcastle. El brasileño ha firmado por cuatro temporadas, con opción a una quinta. En su primera campaña, el mediocentro vasco fue de más a menos y terminó por detrás de Lewis-Skelly -titular en la final de Champions-, acompañante de Declan Rice en el doble pivote. Guimarães puede ocupar esa zona, aunque también rinde como interior.

Zubimendi, con el trofeo de campeón del mundo / Twitter

Paradójicamente, Zubimendi terminó acusando la carga de minutos en su primera temporada en el Arsenal. De hecho, el club inglés destacó en su web que el ex de la Real Sociedad, con 57 partidos, se había convertido en el jugador con más apariciones durante su campaña de debut en la historia de los gunners, campeones de la Premier. Arteta llegó a elogiar públicamente su adaptación y su rendimiento. Las molestias aparecieron en primavera, precisamente en el tramo crucial de la temporada. Luis de la Fuente lo convocó para el Mundial, pero apenas participó durante 21 minutos en la final contra Argentina, aunque todavía permanece en el recuerdo su eficaz desempeño como sustituto de Rodri en la final de la Eurocopa de 2024.

Bernardo Silva y Marc Cucurella, las dos grandes operaciones estratégicas del Real Madrid en este mercado de verano, se cerraron con rapidez y sigilo. Ningún medio ni periodista las detectó hasta que estaban avanzadas. Para el centro del campo aparecieron muchos nombres sin concreción antes de Rodri: Hjulmand, al que Mourinho conocía bien de su etapa en el Sporting y que fichó por el Atlético; Mateus Fernandes, representado por Jorge Mendes, un agente clave en el mercado madridista, que cambió el West Ham por el Tottenham; o Enzo Fernández, sobre quien el Real Madrid llegó a negar cualquier interés mediante un comunicado oficial. La única operación telegrafiada que llegó a buen puerto fue la de Diomande. De ahí que el club guarde con celo sus últimos movimientos en un mercado revolucionario.