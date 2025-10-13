Zidane, rendido por completo a Lamine: "Me emociona"

Protagonista en el 'Festival Dello Sport', organizado por 'La Gazzetta Dello Sport', Zinedine Zidane realizó una entrevista con el medio italiano en el que el francés reiteró su admiración por Lamine Yamal. El exfutbolista y exentrenador del Real Madrid no se lo pensó dos veces a la hora de nombrar a la estrella culé al ser preguntado por jugadores que le gustan en la actualidad.

"Independientemente de la posición, un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine Yamal. Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo. Luego pienso en Vitinha o Joao Neves. Nunca pierden el balón", sentenció Zidane, que actualmente se encuentra sin equipo a la espera de tener una oportunidad con la selección francesa tras el Mundial del próximo verano.

Lamine Yamal celebra un gol con el Barcelona / Toni Albir / EFE

No es la primera vez que Zidane se confiesa como fan de Lamine. Durante un acto publicitario en mayo de este mismo año, el que fuera Balón de Oro fue muy claro a la hora de valorar al jugador del Barça. "Cuando lo ves jugar, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, la semifinal contra el Inter de Milán. En la segunda parte... Nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así. Así que todos nos divertimos y por eso, para todos estos jóvenes, Lamine es al que hay que ver", declaró en aquel momento.

No fue el único titular que dejó 'Zizou' en una entrevista en la que también recalcó que "en un futuro" le gustaría "ser entrenador de Francia". Zidane también explicó cómo fichó por el Real Madrid en su etapa como jugador: "Estábamos en Mónaco para una gala, cené con Florentino Pérez. Me pasó una nota donde me decía si quería ir a Madrid. Llevaba cinco años en la Juve y tenía 30, así que me dije: 'O lo hago ahora o nunca'. No es cierto que al principio Figo no me pasara el balón".

Zidane, con el Balón de Oro / Agencias

Mirando al pasado, la leyenda del equipo blanco se queda con un jugador en concreto: "Si tuviera que pensar en el mejor jugador, sería Ronaldo con Brasil. Lo que hacía en el campo era increíble. Decía: 'te voy a hacer un caño', y lo hacía".

"Tomé la decisión de retirarme. Ya no me gustaban los viajes ni los hoteles. Uno se quedaba en hoteles incluso jugando en casa. Dejé de jugar a los 34 años solo por eso. Podría haber jugado un par o tres de años más, pero estar siempre de concentración fue muy duro para mí", explicó sobre su adiós como futbolista.

Por último, Zidane también mostró su desencanto con algunos aspectos del fútbol de ahora: "Echo de menos algo, sí. Soy aficionado, cuando veo partidos, quiero ver juego de ataque, que alguien regatee, que haga pases de 40 metros. De vez en cuando hay buenos partidos, pero echo de menos algunas cosas. ¿Si está desapareciendo el '10'? Hoy nos falta alguien que reciba el balón entre líneas. Ya nadie lo recibe por el centro y eso es extraño. Si yo jugara, haría lo que el entrenador quisiera en defensa, pero no en ataque. Lo haría a mi manera".